大樂透頭獎狂飆6.2億 3星座「橫財入命」喜事連連
大樂透下期頭獎上看6.2億元。《搜狐網》命理專欄發文表示，「3星座」財運噴發，左顧右盼皆是財，有望一夜致富，喜事連連！
天秤座
天秤座最近橫財入命，木星與金星相位完美，為天秤座帶來前所未有的財運高峰，另外，投資理財方面，直覺異常敏銳，抓準時機就能達到收益翻倍。
射手座
射手座最近的運勢可以說是「扶搖直上九萬里」，火星帶來強大能量，意外之財頻現，可能透過兼職副業獲得可觀收入，或是買一張彩券而獲得意外之財，讓射手座實現財務自由的夢想更進一步。
金牛座
土星逆行結束，金牛座終於可以喘一口氣，迎接好運與轉機，工作成果得到上級賞識，升職加薪指日可待，偏財運旺，另外，投資方面也會有意外收穫，尤其是不動產投資可能帶來豐厚回報。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
