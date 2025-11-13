大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍

生活中心／彭淇昀報導

大樂透已連續16槓，目前頭獎已累積上看6.7億，於明晚開出最新一期。對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，並建議「4生肖」的人把握發財機會。

大樂透已連16槓，頭獎已累積上看6.7億，明晚將開出最新一期，命理師楊登嵙點名「4生肖」把握發財機會。（圖／記者陳慈鈴攝影）

楊登嵙指出，本期「財神方」位於正西方、西北方，以自己居住的位置為中心點，往位在這2個方向的彩券行購買彩券或刮刮樂，更容易收穫好消息。

第二，可到座向正西方或西北方的彩券行買彩券，本期這2個方向財運較旺，也能幫助提升中獎運勢；第三，穿上金色系、水色系的服飾聚財氣，像是白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色、藍色、黑色等。

第四，鼻子乃是「財帛宮」所在，平時有空可以輕輕撐一下鼻孔，或輕捏鼻子，引動財氣；第五，耳朵也被視為福氣的象徵，動動鼻頭再上下輕拉耳垂，讓氣場動一動，有助於累積財氣和福氣。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

