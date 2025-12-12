大樂透頭獎衝1.9億！3生肖獲財神庇佑 意外之財不斷

大樂透今（12）日晚間開獎，頭獎上看1.9億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖鼠、龍、馬的人在這段期間受財神庇佑，財富機遇不斷找上門，有望實現財富飆升。

生肖鼠、龍、馬的人在這段期間受財神庇佑 。（示意圖／中天新聞資料照）

生肖鼠

屬鼠者聰明又機靈，這段期間的運勢簡直是開了掛，不僅正財穩穩入帳，偏財還時不時來個小驚喜。像是投資理財憑藉著精準眼光收穫一筆不小的金額，就連隨便買個彩券都有很高的中獎機率。

生肖龍

屬龍者天生就帶著一種王者之氣，這段期間更是受到財神爺的特別眷顧。事業上靠著自身的才華和努力取得優異的成績，有望近期獲得升職加薪。此外，他們的人脈資源也會越來越豐富，不僅能給他們帶來精神上的支持，還能在經濟上給予幫助。偏財運方面更是勢不可擋，路過購買的彩券就有機會抱走大獎，過上舒適的日子。

生肖馬

屬馬者性格熱情開朗，積極向上，渾身充滿了活力。這段期間工作上將獲得長官認可，並收穫豐厚的回報。偏財運方面更是驚喜連連，無論是百貨公司舉辦的抽獎活動，或是超市的折扣都有他們的份，就連偶然購買的彩券都可能抱回高額獎金，讓人相當羨慕。

