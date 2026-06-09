大樂透頭獎衝2.1億 4星座「悶聲發大財」存款暴增
大樂透頭獎上看2.1億元，《搜狐網》運勢專欄點名「金牛座、摩羯座、天蝎座、雙魚座」4大星座，在未來半年的財運穩健增長，存款默默增加，財富源源不絕湧入口袋。
金牛座
天生對金錢敏感的金牛座，未來半年的財運旺盛，升職加薪、獎金陸續到來。星象助力下，先前穩健的投資也將傳來利好回報，正財穩增、偏財驚喜，財運引擎全面啟動，存款增幅相當驚人。
摩羯座
摩羯座未來半年將迎來財運爆發關鍵節點，不論是晉升、跳槽成功，或是大客戶主動送上門，都讓財富低調流入口袋。憑藉「賺得多、花得少、存得住」的3大特質，未來六個月的存款將迅速增多，朝發家致富的日子又更靠近一步。
天蠍座
天蠍座未來半年也將進入收割期，過去埋下的人脈種子、被擱置的企劃案或投資，近期都將轉化為實際的合作機會與金錢回報。天蠍座的財運屬於「持續流入型」，雖然表面不動聲色、從不炫耀，但憑藉一時順遂也不輕浮的沉穩性格，帳戶餘額將穩步攀升。
雙魚座
雙魚座未來在「貴人運」與「偏財運」雙重加持下，機會大增。難得的是，經歷過手頭緊日子的雙魚座這次展現極高自律，採取「收入在漲、支出在控」的理性守財策略。好運加上控管，雙魚座未來半年的財運迎來前所未有的穩定與高峰。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
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唐綺陽 6 月星座運勢｜巨蟹三行星齊聚受矚目 12 星座水逆、感情、工作一次看
星座專家唐綺陽在6月星座運勢直播中指出，6月整體能量進入「火象主導、節奏加快」的交接期，也正好遇到節氣交接（夏至前後），氣場與環境變動劇烈，使整體局勢更不穩定，也更容易出現突發事件與結構性轉變。這是一段「轉折密集期」，包含工作、關係、人生方向，都可能出現明顯分界。
威力彩今飆8.3億！專家揭4星座「財運大噴發」
生活中心／駱瑩倫報導威力彩連續槓龜27期，頭獎上看8.3億元，今（8日）晚間將再度開獎，讓不少人摩拳擦掌準備試試手氣。命理專家小孟老師在臉書分享最新十二星座財運分析指出，牡羊座、獅子座、魔羯座與水瓶座近期財運表現相對亮眼，被認為是較有機會迎來好運加持的族群。想搭上這波「財運列車」的人，也不妨趁機檢視財務規劃，調整收支配置，替正財與偏財運勢加點助力。
天降橫財前兆！ 「4生肖」正財狂飆 有望大賺一筆
6月上旬，宇宙正交織出一年之中最為璀璨的幸運星圖。近日天空迎來了極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾表示，在占星學中，金星象徵著財富、物質享有與審美價值，而木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者的世紀交會，預示著一波鋪天蓋地的財富機遇正席捲而來！
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
6月大洗牌！ 「3星座」迎十年一遇轉捩點 打掉重練反而原地封神
2026年大環境劇烈洗牌，危機中正伴隨轉機。小孟老師指出，今年6月全球局勢震盪，少數幸運兒將在月尾迎來「十年一遇」的命運轉捩點，這不僅是微小改變，更是足以影響未來十年的重大時刻！
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
中了明天就辭職！威力彩頭獎飆8.3億 命理師曝3星座財運最旺
牡羊座工作：擴張自身人脈感情：多講情少講理財運：投資標的多元幸運色：果橙色 貴人：天秤 小人：射手金牛座工作：修正無理規範感情：抱怨是致命傷財運：學習精進知識幸運色：西柚色 貴人：水瓶 小人：天秤雙子座工作：注...
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
雨揚老師》連27摃！威力彩頭獎上看8.3億元！今天這3生肖運勢最旺
[Newtalk新聞] 威力彩頭獎連續27次摃龜，今(8)日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估這期頭獎上看8.3億元，雨揚老師表示，今日可搭配今日吉利顏色紅色或卡其色，尤其3生肖財運最旺。 今日財運最旺有3大生肖，分別是鼠、蛇、雞，今日的吉方在正南方，不妨穿上幸運色，去住家南方的彩券行試試手氣。 威力彩頭獎已連續27期摃龜，據台灣彩券公司統計，歷年威力彩最常開出的第一區中獎熱門號碼為「24」，至今開過333次，第二區則以「02」最熱門，開過270次，而去年億元頭獎得主以屬馬、雞最多，星座則是牡羊座最旺。查看原文更多Newtalk新聞報導(影）烏克蘭大規模無人機奔襲俄境! 聖彼得堡與多處油庫遭轟起火中國宣稱於台灣東部海域「執法」海巡署：嚴重背離事實違反國際法
最會逆勢賺錢！ 「5星座」不被市場帶風向 默默累積驚人財富
市場上每天都有無數消息滿天飛，今天大家搶進、明天急著拋售，跟著群眾跑總是讓人心驚膽跳。但身邊總有幾位神人，看盤就像在看戲，完全不受外界喧囂干擾。擁有超強心理素質的他們，別人恐慌時冷靜，別人狂熱時退場。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座」永遠獨立思考，不活在市場嘴裡、靠「核心穩定力」默默賺大錢。想知道哪些人具備強大獨立思考能力，能在混亂中保持清醒，靠著堅不可摧的意志力把財富默默收進口袋嗎？趕快來看看這份名單！
晶片股反彈熄火！美股漲跌互見 費半挫近2％、道瓊震盪千點小漲
國際金融市場動盪加劇，美股周2（9日）開盤雖一度在科技股逢低買盤帶動下強勢衝高，道瓊工業指數與那斯達克指數早盤分別大漲逾400點與300點，激勵與台股高度連動的台指期夜盤一度勁揚396點，最高攻上45073點。然而盤中晶片股買氣急速凍結，美股主要指數隨後全面反轉崩跌，盤中費城半導體指數更慘烈滑落7.62%。最終道瓊歷經震盪千點後反彈小漲85點；費半下挫近2％。
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
威力彩連27槓「頭獎上看8.3億」！最新獎號出爐
生活中心／綜合報導財神爺再度敲門！威力彩今（8）日晚間即將開獎，由於已連續27期槓龜，本期頭獎金額上看8.3億元。不少民眾摩拳擦掌，希望能一圓財富自由的夢想。而在稍早，威力彩115000046期獎號出爐，第一區號碼依序為「25、05、14、28、38、07」，第二區號碼為「05」，實際中獎號碼仍以台灣彩券官網公告為準。
大樂透頭獎連9摃 加碼100萬獎開出17組
今晚（9日）開獎的大樂透，頭獎連9摃，台灣彩券公司預估下期（12日）大樂透頭獎上看2.4億元。大樂透端午加碼100萬獎項則開出17組，總中獎注數為17注、各得獎金100萬元。台彩表示，大樂透端午加碼100萬獎項還有63組未開出，將於下期繼續加開。
Threads網公認《12星座最後悔交往的星座》Top6出爐！談過「冠軍」絕對會想大喊：狗都不談
每次聊到「最後悔交往的前任星座」，社群平台總能瞬間炸鍋。最近在Threads上，一篇名為《12星座最後悔交往的星座》討論串直接掀起數千則留言，不少網友邊留言邊崩潰，甚至直接把多年情傷一次倒出來。有些人
中東局勢又變天、晶片股重挫！美股盤中齊跳水 那指一度挫逾4%
美股主要指數周二 (9 日) 盤中全面走低，科技股與晶片股賣壓再度湧現，拖累主要指數大幅下挫。隨著投資人持續獲利了結今年以來漲幅驚人的 AI 概念股，加上美國總統川普對伊朗發出強硬警告，市場對中東衝突再度升級的擔憂升溫，進一步打擊
2026年中轉職潮來了！這4星座最適合轉換跑道，重新拿回人生主導權
2026年中星象開始進入一波很明顯的職涯洗牌期。有人會突然對原本的工作產生強烈的不耐感，不一定是薪水問題，是開始意識到自己已經卡在一個沒有未來感的位置太久了。
非大閘蟹！日「這款蟹」竟檢出致癌「戴奧辛」 醫嘆半衰期長:是世紀之毒
食品藥物管理署今（9）日公佈最新邊境商品查驗不合格名單，其中，上銀國際貿易有限公司自日本進口「日本絨螯蟹」，在邊境竟檢出會致癌的世紀之毒「戴奧辛」每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克不符規定，這2批、共10公斤的日本絨螯蟹全數依規定退運或銷毀，食藥署針對「上銀國際貿易有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。（記者：簡浩正）
網紅多米多羅狂酸作品空洞黃山料遭公審 前總統跟風發諧音梗
曾連續3年霸榜誠品暢銷冠軍的34歲作家黃山料，最近又成了公審話題。YouTuber「多米多羅 Domidolo」看完他的6本著作後，忍不住開砲狂酸內容空洞、文字蒼白，甚至給出0分評價。影片中直指書裡充滿刻意留白與邏輯矛盾的偽名言，根本是在浪費紙張，這番犀利批評讓影片迅速爆紅，瀏覽人次突破100萬，在網路上掀起一陣不小的議論波瀾。