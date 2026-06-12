大樂透頭獎衝2.4億！「天財星」照耀4星座 財運旺到不行

今（12）日大樂透開獎，頭獎金額上看2.4億元！《搜狐網》指出6月12日天象將迎來「天財星」臨照，這顆掌管財帛的星宿將為4生肖帶來財富的東風。屬龍、猴、雞及牛的朋友將成為本次財運轉旺的主角，未來的日子裡，他們或將迎來事業突破、貴人相助以及意外的財富機會。

《搜狐網》指出6月12日天象將迎來「天財星」臨照，屬龍、猴、雞及牛的朋友將成為財運轉旺的主角。（示意圖／中天新聞資料照）

屬龍：貴人助力，財運兩頭旺

屬龍的朋友一向行事果敢，具備王者風範。6月12日起，「天財星」與「龍德星」同時加持，讓屬龍人不僅在正財方面迎來事業高峰，升職加薪在即，還有機會獲得意外之財，例如理財產品收益驚喜或投資成功。然而，專家提醒，屬龍人應謹慎行事，穩中求進，方能長久致富。

屬猴：機靈應變，財運接踵而至

屬猴的人以靈活機智著稱，6月12日後，憑藉「天財星」的助力，他們的財運將如雨後春筍般湧現。職場中，他們將因出色表現贏得上司認可，獲得更多獎金與提成。同時，屬猴人也容易在偏財方面有所收穫，例如參與副業或投資獲利。然而，成功的關鍵在於是否能抓住這些稍縱即逝的機會。

屬雞：天道酬勤，厚報可期

一向勤奮努力的屬雞人，終於迎來了屬於自己的豐收季節。「天財星」的到來，讓屬雞人過去的辛勤付出轉化為實實在在的成果。他們在職場上將獲得領導的認可，甚至迎來升職機會。此外，偏財運也不容小覷，過去的積累或人脈可能帶來意外的財富機會。

屬牛：穩中求進，財源滾滾

屬牛的人天生沉穩，善於厚積薄發。6月12日後，「天財星」的庇佑讓屬牛人迎來穩定的財富增長期。職場上，老客戶的續單與新客戶的加入，將帶動收入穩步上升。而在偏財方面，屬牛人適合進行長期投資，例如房地產或穩健型基金，未來可望獲得豐厚回報。

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