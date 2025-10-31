大樂透頭獎衝4.8億！3生肖獲財神庇佑 橫財接二連三

大樂透今（31）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖虎、龍、猴的人獲得財神爺眷顧，意外之財不斷，躺著爽接錢，財富迅速飆升。

生肖虎 、 龍 、 猴的人獲得財神爺眷顧 。（資料照／中天新聞）

生肖虎

屬虎者這段期間在工作上有好的發揮，不僅讓同事們刮目相看，就連主管都忍不住稱讚，甚至有額外獎金入帳。此外，偏財運更是勢不可擋，無論是過往買的理財產品，還是閒置房產，都有機會收到意外驚喜，就連菜市場都能拿到老闆多送的青菜，買彩券中獎機率也跟著飆升。

生肖龍

屬龍者這段期間有許多靈感，不僅工作上會有突破性進展，也有升職加薪的機會。此外，偏財運也相當不錯，無論是超市活動或百貨公司抽獎都會有不錯的收穫，路過購買的彩券甚至有機會抱走大獎，實現一夜暴富。

生肖猴

屬猴者在這段期間將有貴人相助，工作上的困難迎刃而解，也可能有前輩為你打開了一扇你從未想過的大門。此外，偏財運方面也超旺，過往的投資在這時有意料之外的收穫，路過彩券行也別忘了買張彩券試試手氣，說不定因此中大獎，過上舒適的日子。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

