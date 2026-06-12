大樂透頭獎連10摃 加碼100萬獎開出12組

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今晚大樂透頭獎連10摃，端午加碼100萬獎則開出12組。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚(12日)開獎的大樂透，頭獎連10摃，台灣彩券公司預估下期(16日)大樂透頭獎累積獎金上看2.8億元，為今年最高頭獎總獎金。大樂透端午加碼100萬獎則開出12組、總中獎注數15注，其中9組為單注中獎、各得100萬元，3組為2注均分、各得50萬元，加碼100萬獎項尚有51組未開出，將於下期繼續加開。

本期大樂透中獎號碼「01、06、16、20、34、49」，特別號「03」；49樂合彩中獎號碼「01、06、16、20、34、49」。本期今彩539中獎號碼「06、08、18、29、31」；39樂合彩中獎號碼「06、08、18、29、31」。本期3星彩中獎號碼「636」；4星彩中獎號碼「6460」。

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台彩端午加碼8億元，大樂透加碼100組100萬元，6月5日至7月17日共13期提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會；「BINGO BINGO賓果賓果」首次4種玩法都加碼，6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天破紀錄，「基本玩法」端午連假3天(6月19日至21日)快閃加碼；39樂合彩6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

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