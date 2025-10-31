大樂透頭獎連13槓 下期獎金上看5.2億元

其他人也在看
2026年信用卡權益緊縮 換機票拿點數更困難
2026年信用卡權益將有不少變動，各大銀行陸續公告調整方案(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 1 天前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 14 小時前
限時黃金47折起、爆殺$811限量搶！滿額再送金條 只有今天折上加折
根據過去數年，金價平均每年上漲約 20-30%，金價一路上漲，黃金不只保值，更成了許多人心中最安心的投資。但要入手一件兼具設計感與收藏價值的金飾，價格常常讓人猶豫。別急，這次童樂繪金飾推出年度最強檔活動，除了下殺最低5折起外，滿額還送金條，除此之外再加碼送購物金，讓你能用最划算的價格，把幸福與價值一次帶回家！現在就是最佳買進時機，未來的你，一定會感謝現在的你。不知道怎麼下手？跟著攻略搶就對了。Yahoo好好買 ・ 12 小時前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
2025全台樂園優惠推薦｜雙11大促！六福村墓碑鎮65折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙11折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
錢包破大洞你還沒發現！理財專家揭露6大NG行為難怪「越省越窮」
明明少吃外食、逛超市只挑特價品，連家具都精打細算買二手，存款帳戶卻依然「乾巴巴」？先別急著怪薪水太少，日本一級理財規劃師飯田道子提醒：「真正讓錢溜走的兇手，往往...早安健康 ・ 12 小時前
威力彩頭獎保證2億！3星座獲財神庇佑 有望一夜翻身
威力彩今（30）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名射手座、雙魚座、金牛座的人這段期間彷彿獲得財神庇佑，無論事業或偏財運都旺到讓人羨慕，甚至有望一夜翻身。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 14 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
林芳郁失智親臨現場 賴清德暖舉曝光：我質詢過你「要原諒我哦」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日下午接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，特別的是，晚年罹患失智症的醫師林芳郁也親臨現場。據了解，賴總統一到場就先向林打招呼，並致意說，「看起來很勇健、精神很好」。隨後致詞完畢來到拍照環節時，賴清德體諒到林芳郁身體不便，因此特別與林的老同學葉金川，一起前去座位區合照。由於林曾於2008年擔任行政院衛生署長，而當時賴清德擔任立委，也藉此機會對他打趣說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」據指出，現場氣氛十分溫馨。 賴清德致詞時表示，在總統府親自接見醫療奉獻獎得主，並表達祝賀與感謝是莫大的榮幸，也代表全體國人感謝所有獲獎人在醫療領域無私的奉獻，為人民的健康提供最好的服務。 賴清德指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。 賴清德表示，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城新頭殼 ・ 2 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前