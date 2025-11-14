大樂透頭獎飆破6.7億！「歷年熱門號碼」曝光 最旺開出322次
生活中心／張尚辰報導
今（14）晚將開出最新一期大樂透獎號，目前頭獎累積金額上看6.7億元，對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，此外根據台彩統計，歷年來大樂透號碼「08」、特別號「24」最為熱門，分別開出322次以及68次。
根據台彩統計，大樂透歷年來最熱門的中獎號碼前三名分別是，「08」目前已累計開出322次、「02」318次、「11」315次。在特別號方面，「24」開出68次，其次是「41」的66次，以及「31」的63次。
今年度的開獎紀錄則是「25」開出20次，「07」與「13」則各以18次名列前茅。至於特別號，今年最常出現的是「08」和「34」，都各自開出5次，而「02」也有4次的紀錄。
此外，楊登嵙也分享招財納福的「5撇步」給民眾參考，如下：
第一、本期的財神方位於正西方、西北方，可以以住家為中心，往位在這2個方向的彩券行購買彩券或刮刮樂。
第二、購買彩券或刮刮樂時，可以穿著金色系、水色系的服飾聚財氣，如白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色、藍色、黑色等。
第三、鼻子乃是「財帛宮」所在，平時有空可以輕輕撐一下鼻孔，或輕捏鼻子，引動財氣。
第四、朵也被視為福氣的象徵，動動鼻頭再上下輕拉耳垂，讓氣場動一動，有助於累積財氣和福氣。
第五、「生肖虎」、「生肖兔」、「生肖羊」以及「生肖豬」的民眾，可以把握機會購買，有機會將大獎抱回家。
三立新聞網提醒您：
民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
更多三立新聞網報導
「3生肖」11月迎財神！正、偏財雙豐收 一路開掛到年底
男同代孕4胞胎惹議！醫舉1例「睪丸腫得跟皮球一樣大」：你願意嗎
超商自取吸管！遭店員警告恐「涉嫌盜竊」 她怒喊：沒受過這種侮辱
匯款給女兒遭行員狂攔！她一聽原因傻了：因噎廢食
其他人也在看
大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺
今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：自由時報 ・ 6 小時前
大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍
大樂透已連續16槓，目前頭獎已累積上看6.7億，於明晚開出最新一期。對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，並建議「4生肖」的人把握發財機會。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
財神爺也愛聽蔡依林？大樂透頭獎飆6.7億元 「熱門5碼」最旺開過322次
大樂透已連16期槓龜，頭獎獎金累積上看6.7億元，今（14）日晚間開獎，帶動民眾紛紛搶財氣。士林夜市知名的飛來發彩券行業者黃偉祺透露，「蔡依林熱門牌」正夯，最狂開出322次，堪稱「財神爺最愛的號碼。」Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
上期頭獎槓龜二獎狂發！5人差一號爽拿36萬 這週大樂透獎金飆破6.7億
大樂透上期頭獎槓龜，卻有5人差一號幸運抱走二獎，各拿36萬爽度破表！投注站遍及北中南，分別在台北大同、內湖、南投、台中大甲與新北板橋。這週五11月15日大獎獎金飆上6.7億！千萬別讓命運擦肩而過，記得理性下注，小錢搏大運，6.7億說不定就你的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大樂透頭獎明送6.7億！4生肖財運旺到爆 5招加持好運
大樂透進入連16槓，頭獎再飆6.7億元，民俗專家楊登嵙分享招財納福5撇步，建議生肖屬虎、兔、羊、豬的人把握這次發財機會，朝「財神方」的方向更有機會獲得財神爺加持好運！中天新聞網 ・ 1 天前
大樂透衝6.7億！怎麼買易中 台彩曝熱門號
[NOWnews今日新聞]大樂透頭獎已連續16期摃龜，將於今（14）日晚間再次開獎。根據台灣彩券公司預估，頭獎上看6.7億元，為近5年最高頭獎總獎金，但怎麼買比較容易中獎呢？又該如何選號？台彩統計，歷...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
大樂透上看6.7億！開獎日「4生肖」財運超旺
大樂透上看6.7億！開獎日「4生肖」財運超旺EBC東森新聞 ・ 1 天前
威力彩開獎了！11/13中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114091期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為26、02、15、09、34、11，第二區為04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
快訊／威力彩頭獎飆2億 11／13開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
普發一萬放大機會來了！大樂透「下期飆6.7億元」
生活中心／李明融報導首批普發一萬陸續入帳，不少民眾紛紛在社群平台分享入帳消息，各大店家也把握商機推出「普發一萬放大術」刺激消費，然而另外一種放大術機會也來了！台彩大樂透第114000104期昨（11日）晚間開獎，本期大樂透獎號為「11、16、24、42、44、47」，特別號則是「32」，然而得主仍沒出現，本次已經連續16次槓龜。下期大樂透將在14日開出，頭獎金額有望上看6.7億元，寫近5年來最高獎金。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 7 小時前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
「移植心臟」到「輸年輕男子血」！李連杰、洪金寶神祕復原成謎
近期功夫皇帝李連杰的健康狀況備受關注，尤其是被傳出「移植少林武僧秋風心臟」、「全身貼人造皮」的驚悚傳聞，近日動作巨星洪金寶也被質疑是否和李連杰一樣入院換「設備」，這二位曾在華語動作電影圈占有重要地位的人物，近年多次因身形與健康問題引發討論。然而，近期兩人先後被拍到活動力明顯改善，引起外界再次關注，也讓「奇蹟式恢復」的說法甚囂塵上。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 22 小時前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 1 天前