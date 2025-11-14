大樂透頭獎飆破6.7億！「歷年熱門號碼」曝光 最旺開出322次

生活中心／張尚辰報導

今晚將開出最新一期的大樂透中獎號碼。（圖／資料照）

今（14）晚將開出最新一期大樂透獎號，目前頭獎累積金額上看6.7億元，對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，此外根據台彩統計，歷年來大樂透號碼「08」、特別號「24」最為熱門，分別開出322次以及68次。

根據台彩統計，大樂透歷年來最熱門的中獎號碼前三名分別是，「08」目前已累計開出322次、「02」318次、「11」315次。在特別號方面，「24」開出68次，其次是「41」的66次，以及「31」的63次。

今年度的開獎紀錄則是「25」開出20次，「07」與「13」則各以18次名列前茅。至於特別號，今年最常出現的是「08」和「34」，都各自開出5次，而「02」也有4次的紀錄。

此外，楊登嵙也分享招財納福的「5撇步」給民眾參考，如下：

第一、本期的財神方位於正西方、西北方，可以以住家為中心，往位在這2個方向的彩券行購買彩券或刮刮樂。

第二、購買彩券或刮刮樂時，可以穿著金色系、水色系的服飾聚財氣，如白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色、藍色、黑色等。

第三、鼻子乃是「財帛宮」所在，平時有空可以輕輕撐一下鼻孔，或輕捏鼻子，引動財氣。

第四、朵也被視為福氣的象徵，動動鼻頭再上下輕拉耳垂，讓氣場動一動，有助於累積財氣和福氣。

第五、「生肖虎」、「生肖兔」、「生肖羊」以及「生肖豬」的民眾，可以把握機會購買，有機會將大獎抱回家。

