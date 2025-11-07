大樂透頭獎飆5.6億！4生肖財運旺 金土色系加持好運

大樂透頭獎連槓14期，台彩7日晚間將公布最新1期第114000103期獎號，本期頭獎上看5.6億元。民俗專家楊登嵙點名4生肖財運極佳，不妨試試手氣，民眾也可藉4大妙招聚積財氣。

民俗專家楊登科點名生肖屬鼠、龍、猴、雞者7日財運亨通，可買彩券或刮刮樂把握意外之財。（示意圖／取自pixabay）

民俗專家楊登嵙表示，生肖鼠、龍、猴、雞7日財運最佳，把握時間到彩券行試手氣，千萬別和財神爺擦肩而過！同時也可透過4撇步增加自己的財氣，距離暴富更進一步。

1、無論是在家裡或飯店，以居住的位置為中心點，到這期的「財神方」即正北方、東北方等方向尋找彩券行購買刮刮樂或彩券。

廣告 廣告

2、若彩券行座向正北或東北方，本期財運較旺，容易開出大獎。

3、本期幸運色為金色系、土色系，包含白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色，以及玫瑰金色、黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿上這類顏色的服飾有助於加持財運。

4、鼻子乃「財帛宮」，平時有空就要輕輕撐一下鼻孔或捏一捏，幫助引動財氣。耳朵也是福氣的象徵，隨手上下拉一拉耳垂，讓氣場動一動，利於累積財氣和福氣。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

MLB/林振瑋入選秋盟明星賽 百大新秀8人入列

MLB/小熊提合格報價！今永昇太要3年約不成 傳奇捕手：他值更高薪

MLB/佐佐木朗希今年領76萬鎂底薪 靠奪冠獎金添收入