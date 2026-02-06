大樂透頭獎1億！3星座財運狂飆 鈔票數到手軟

大樂透頭獎保證1億元，《搜狐網》運勢專欄點名3星座，財運將如春日繁花般綻放，錢財不斷流入口袋，開啟財富的新篇章，鈔票如潮水般湧來。

3星座財運爆棚。（示意圖／中天新聞）

金牛座

金牛座財運爆棚，財富將悄悄流入自己的口袋，也可能有額外的驚喜，收穫了不錯的回報，資產穩健增值。只要金牛座保持一貫的務實風格、不急躁，財富就會像細水長流般，源源不斷地匯聚，生活越過越富足。

巨蟹座

巨蟹座的好人緣將成為財富成長的強大助力，這些朋友如貴人般，會帶來意外的驚喜，抓住了賺錢的機會，獲得了源源不絕的副業收入，巨蟹座就像一顆幸運的星星，在財富的天空中閃耀著獨特的光芒。

摩羯座

摩羯座的事業提升將帶動財運水漲船高，薪資將會有顯著的成長，經濟上更寬裕。同時，過往的投資，也將在這個時期開始收穫回報，帶來意想不到的財富。摩羯座就像一隻展翅高飛的雄鷹，在財富的天空中自由翱翔。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

