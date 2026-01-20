大樂透頭獎1億！4星座偏財運旺翻天 拚一波財富自由

大樂透頭獎保證1億元，《搜狐網》運勢專欄點名4星座2026年財運爆棚，有機會迎接大筆的意外之財降臨，帳戶金額瞬間暴漲，偏財運大旺賺翻天。

大樂透頭獎保證1億元。（示意圖／中天新聞）

天蠍座

天蠍座將憑藉「冥王星」的能量，在投資領域大放異彩，收穫豐厚回報。除此之外，可能透過副業或兼職增加收入，甚至將嗜好轉化為賺錢工具，加上家人可能提供經濟支持，或共同投資房產等固定資產，讓財富更穩固。

獅子座

獅子座運勢迎來爆發期，財運方面，除了正財收入大幅成長，偏財運也相當旺盛，抽獎、投資回報甚至意外遺產都可能降臨。建議獅子座多參加業界聚會，拓展人脈的同時，也能捕捉更多賺錢機會。

金牛座

金牛座2026年將迎來「財帛宮」吉星高照的黃金期，正財穩步提升，工作中可能獲得額外獎金或項目分紅。金牛座可在今年嘗試長期投資，財富累積將如滾雪球般越滾越大。

水瓶座

水瓶座因「天王星」的助力財運爆棚，在科技、創意或網路領域收穫意外之財，獎金和晉昇機會全都來。此外，他們也可能透過自媒體、知識付費等新興管道賺錢，收入來源多元，財富與理想將同步實現。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

阿里山賓館首相套房4.5萬引熱議 總經理揭定價真相

大和解？陳亭妃拜會邱莉莉 謝龍介曝憲妃心結：破鏡難重圓

用戶別驚慌！ 中華電信1/21下午4時災防告警系統測試