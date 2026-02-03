大樂透頭獎1.39億落台中 一人獨得晉升億萬富翁

台中西屯彩券行開出億元大獎，彩迷熱議：財神爺駐點了！（圖／李蕙璇攝）

第1150000010期大樂透於今（3）日晚間開獎，頭獎獎金高達1.39億元，由一注獨得，開出地點為台中市西屯區工業區一路34號1樓的「錢飛來彩券行」，也讓這家名字吉祥的投注站再度成為話題焦點。

根據台灣彩券公司公布，中獎號碼為：06、14、32、33、39、43，特別號13。這期僅一人抱走頭獎鉅款，若依稅法扣除20%的中獎所得稅後，實領金額仍高達約1.11億元，讓人羨慕直呼「財神爺真的下凡了！」

「錢飛來彩券行」因店名招財又討喜，開出頭獎後更顯得名副其實。附近居民紛紛議論這位億萬幸運兒的身分，有人猜測可能是鄰近工業區的上班族，利用下班順路買彩券，沒想到一夕致富、提早退休。

台彩也提醒，曾在該投注站購買彩券的民眾，務必儘快核對手上號碼，別錯過抱走獎金的機會。

CTWANT提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

