大樂透1億頭獎1人獨得！獎落「這縣市」 今彩539頭獎也送出

好天氣結束！隨著東北季風逐漸增強，冷氣團來襲，冷空氣一波波緊接，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，跨年假期不想人擠人也先訂起來，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。

Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 1