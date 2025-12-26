大樂透1億頭獎1人獨得！獎落「這縣市」 今彩539頭獎也送出
台彩今（26）晚開出大樂透獎號05、07、09、14、17、30，特別號47。派彩結果出爐，1億頭獎1注獨得，從苗栗縣頭份市和平里中山路15號1樓「泉鑫彩券行」開出；下期大樂透頭獎保證1億，12月30日（下週二）開獎。
今彩539八百萬頭獎開出1注，從台中市外埔區大同里甲后路三段967號1樓「金富裕彩券行」開出。
台彩12/26獎項獎號如下：
．大樂透：05、07、09、14、17、30，特別號47。
．今彩539：01、10、20、27、36。
．39樂合彩：01、10、20、27、36。
．49樂合彩：05、07、09、14、17、30。
．3星彩：434。
．4星彩：5844。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公布為主。
責任編輯／洪季謙
