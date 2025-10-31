大樂透10/31頭獎槓龜 中秋加碼百萬獎出爐 大樂透中獎怎麼看、如何領一次看

大樂透中秋期間加碼百萬，大樂透今晚第114101期的中獎號碼為03、10、07、18、21、04，特別號15。派彩結果，頭獎槓龜，連13槓，下期（11月4日）預估銷售新台幣1.8億至2億元，頭獎預估上看5.2億元。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）

10月31日大樂透加開5組100萬獎項開出情形，5組中開出3組，總中獎注數為3注，3組皆為單注中獎，由於本期為活動最後一期，獎金改為均分，每組總獎金為166萬6666元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

「大樂透」自9月16日起到10月31日為止加開中秋「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月31日Ｆ為止。民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站，指名購買中秋加碼各期的「大樂透」，把握中秋加碼活動期間買「大樂透」可以同時獲得對中億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重機會。

大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？

大樂透玩法很簡單，從1～49選出6個號碼，進行投注。每晚8時即停止受理投注，固定每周二、五開獎，並於同日晚上8時30分開出當期獎號。一注50元，有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益彩券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。

開獎會開出6個號碼＋1個特別號，這組號碼便是當期大樂透的中獎號碼。買家選號如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。

需要注意的是，特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。

大樂透獎金有多少？如何分配？

大樂透總獎金為當期的總投注金額乘以0.56。伍獎獎金固定每注2000元、陸獎每注1000元、柒獎及普獎每注400元，扣除這些固定金額後，剩下的獎金將依比例分配給頭獎82%（保底獎金1億元）、貳獎6.5%、參獎7%、肆獎4.5%。要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。

大樂透怎麼兌獎？有期限嗎？

開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。

5000元以內獎項，可至電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。5001元～500萬元獎項，則須至中國信託商業銀行等指定金融機構兌換。超過500萬元的獎項，為保障中獎人隱私，中獎人須事先透過高額兌獎專線0800-024-500預約，並完成驗證程序，才能兌獎，服務時間為周一到周五早上9時～下午5時。

台灣彩券推出哪些彩券？

台灣彩券分為電腦型彩券與刮刮樂兩種，電腦型彩券則有：

威力彩

大樂透

今彩539

39樂合彩

49樂合彩

3星彩

4星彩

BINGO BINGO 賓果賓果

運動彩券是什麼？怎麼玩？

運動彩券則是由台灣運動彩券公司發行，以各類運動競技為標的，預測賽事過程及其結果的彩券；相較於威力彩、大樂透等選號型彩券，運彩需透過研究運動賽事來增加獲利機會。分為實體購買與線上投注，前者前往住家附近的台灣運彩彩券行，以現金方式投注；後者須先申請台灣運彩虛擬通路會員，入金儲值後，即可24小時線上投注不受限。比賽前或比賽中均可投注，不同球類玩法不盡相同，

