大樂透13連槓！頭獎上看5.2億元 最新「財富密碼」出爐

大樂透第114000102期今（4）日晚間開獎，由於已經連續13期無人中頭獎，頭獎累積獎金上看新台幣5.2億元，快拿起手邊彩券對獎吧！

大樂透第114000102期今（4）日晚間開獎，頭獎累積獎金上看新台幣5.2億元。（圖/記者高珞曦攝）

開出的中獎號碼依序為16、25、27、35、47、48，特別號為14。

實際中獎獎號以台灣彩券公司公布為準。若投注人號碼與開出的6個號碼完全相符，即可獲得頭獎獎金。

