大樂透6.92億元「花1400元抱走」 台彩曝幸運兒特殊買法

財經中心／倪譽瑋報導

日前大樂透頭獎開出，6.91億元由一注獨得，開在花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券」。台彩今（17）日揭曉這位幸運兒的彩券下注法，其花1400元電選包牌8個號碼、串出28注獎號，總共有3注中獎，分別是頭獎、參獎、伍獎，大概賺到約6.92億元。

大樂透一注獨得6.91億元 頭獎商店平時便有求好運

11月14日，大樂透開出近5年最高中獎金額6.91億元，本次是一注獨得，幸運兒只花1400元，就抱走連摃16期的大樂透頭獎。根據台彩官方公告，第114000105期大樂透獎號依序為21、25、26、38、41、46，特別號04。

至於開出頭獎的商店，是花蓮縣花蓮市公園路1之5號的「積財庫彩券行」，彩券行代理人吳小姐指出，當天客人較多，對於大樂透中獎者沒什麼特別的印象。她也透露，平時店內有擺放「招財」的金蟾蜍與財神爺，自己也會去土地公廟拜拜，祈求好運。

中獎者1400元電選包牌 花蓮民眾搶沾喜氣

本次頭獎開出，讓吳小姐相當興奮，畢竟花蓮很久沒有開出大獎了；由於彩券行在市場附近，平時就有些人潮，如今還有6.91億元開出的喜訊，讓店內氣氛更加熱絡，許多人都來沾沾喜氣。

台彩今日也曝光中獎人的投注方式，這位幸運兒採用電選包牌8個號碼，花1400元組出28注獎號，其中1注中了頭獎，其他注還有中參獎、伍獎，總獎金一共約6.92億元。

