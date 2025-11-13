大樓地下室藏半套按摩店！靠口碑吸嫖客上門 警連抄3次斷水電

北市中山區中山北路2段上一間隱身於大樓地下室的養生館，實際為半套按摩店，遭警方查獲3次斷水電。（圖／翻攝畫面）

北市中山分局日前獲報，轄內中山區中山北路2段上一間隱身於大樓地下室的養生館，疑似掛羊頭賣狗肉，實際為半套按摩店，媒介嫖客進行性交易。警方自去年底起，連續3次查獲該間養生館，前後逮獲9名小姐、7名嫖客與10名工作人員在內，今也報請北市都市發展局對業者裁處罰鍰，並停水停電。

據了解，該間養生館藏身於大樓地下室內，實際上卻是半套按摩店為避免遭警方查緝，養生館對外並無招牌，攬客全靠社群軟體口耳相傳，若沒有門路還找不到位子。據悉，裡面小姐年紀最小僅19歲，每次按摩收取3200元價格，儘管價格不菲，但因小姐「品質好」，累積不少好口碑。

北市中山分局員警自去年底接獲情資前往查緝，分別於去年11月、今年2月與9月連續3次查獲該處有明確進行非法性交易之事實，前後共計帶回9名台籍小姐、7名嫖客與10名工作人員，共計26人到案。相關行為人除依涉嫌妨害風化移送及裁罰外，另報請都發局依法裁處業者罰鍰，並在12日停止建築物供水、供電。

中山分局指出，今年以來已取締色情營業場所22件，比去年13件，大增9件，警方將持續強力掃蕩不法色情業者，並結合市政府單位執行斷水斷電等行政處分，營造市民優質生活環境。

