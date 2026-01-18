大樓年貨試吃活動爆CO中毒 疏散200人.13人送醫

台北市 / 綜合報導

今(18)日下午三點左右，台北市南京東路四段內一棟辦公大樓，舉行百人試吃活動，疑似因為在室內使用卡式爐跟發電機，加上人數眾多，不少人出現一氧化碳中毒狀況，目前約有13人送醫，其餘人員陸續疏散。

女子坐在輪椅上，戴上氧氣罩，臉色蒼白看起來很虛弱，救護人員，緊急將人送上救護車，後方還有學生，同樣戴著氧氣罩，但還能行走，更有不少民眾站在人行道上，他們稍早參加年貨試吃，怎知吃到一半陸續出狀況。

今日下午兩點到四點，台北市南京東路一棟大樓，10樓舉行年貨大街聚集不少攤位，有的用卡式爐烹煮提供民眾試吃，現場也使用發電機，疑似大樓室內空氣不流通，活動進行到一半時，有民眾開始出現身體不適的狀況。

消防隊到場後陸續疏散200人，使用儀器偵測，發現現場一氧化碳濃度偏高，已經將較嚴重的13名傷者送醫，而現場民眾年齡層較廣，救護人員持續進行檢傷，至於詳細發生原因還要進一步調查。

