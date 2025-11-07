大樓暗藏春色！越籍、台籍女應召「躲簾子玩躲貓貓」 遭警逮稱「我在睡覺」

桃園警方近日進行大規模掃黃行動，成功破獲一個以41歲丁姓女子為首的應召集團。警方經過長時間蒐證，於6日下午2點半持搜索票前往兩處據點進行搜索，共查獲12名應召女子，其中包括6名越南籍和6名台灣籍女子。值得注意的是，6名越南籍女子中有5人已逾期居留。此次行動還當場逮捕6名尋求性服務的客人，所有涉案人員均依法進行裁罰。

抓到應召站，女玩躲貓貓遭逮竟回我在睡覺。（圖／警方提供）

警方攻堅時發現屋內玻璃已毀損，立即進入屋內展開行動。現場情況十分混亂，多名女子見警方到來後驚慌失措，有的四處奔跑，有的則試圖躲藏。有女子躲在簾子後方，玩起了「躲貓貓」的把戲。有女子辯稱自己只是在睡覺，但這樣的藉口顯然無法說服在場的執法人員。在另一個據點，這個應召集團選擇在大樓內藏匿。警方事先埋伏在樓梯間，當看到裡面的女子準備外出時，立即衝上前將她們逮捕。面對驚慌失措在狹小空間內跑來跑去的女子，警方表示只要配合處理即可。

同安所長謝惟靈表示，今年迄今已查獲妨害風化案件39件，移送法辦111人。他強調，桃園分局將持續加強掃蕩違法場所。這次被查獲的應召集團特別選擇隱密性較高的社區公寓設立據點，並透過煽情的廣告吸引客人上門，但最終仍難逃法網。此次行動中，警方將5名越南籍女子移送專勤隊收容，其他涉案人員則依相關法規進行處理。無論是應召女子還是尋求性服務的客人，都將面臨法律的制裁。

