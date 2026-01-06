大樓最實用公設！專家點名這2樣 一票人爆共鳴

現代許多社區規劃多元公共設施，方便住戶使用，房產專家何世昌分享，他認為最實用的兩大公設是「冷藏及冷凍包裹室」與「垃圾冷藏室」，貼文引發網友共鳴，許多人表示，收發包裹與垃圾處理的便利性，確實不可或缺。

房產專家何世昌昨在臉書粉專發文，指大樓社區公設比過高備受詬病，但好的公設可以提升活品質，他個人認為最好用的是「冷藏及冷凍包裹室」及「垃圾冷藏室」，因為現代人習慣網購，如果有地方代收與寄放，相當便利。

何世昌表示，生活型態轉變，現在很多社區也會規畫「半／全日餐廳」，住戶每個月所繳的管理費，可以轉換成點數，可用來折抵餐飲類用；另外頗受好評的是「計費式公共充電區」、「公共廚房」及「洗衣房」，特別是公共廚房的使用率高得驚人，有些人想做料理，又不想家裡出現油煙味，或是家裡的廚具有限，懶得購買。

廣告 廣告

何世昌指出，現在有些比較高級的社區，還有規劃「訪客客房」做為公共設施，這個使用率很高，相當受到民眾青睞。

貼文引發網友討論，不少人留言認同，指垃圾冷藏室與包裹寄放空間是社區不可或缺的公共設施，因為垃圾冷藏室不僅具抑臭功能，讓環境不像過去一樣又臭又髒，也免去追垃圾車的麻煩，大幅提升生活便利性；此外，有家長分享，最喜歡社區內的兒童遊戲室與溫水游泳池，方便帶小孩活動，又不必跑很遠。

更多中時新聞網報導

張楷奕走失的愛犬意外成網紅

陳亞蘭若早知曹西平暗戀「會考慮」

比照導師費 教部允教保費增1000元