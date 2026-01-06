大樓最需要哪種公設？房產專家首推「這2項」 網喊：真的超實用

生活中心／彭淇昀報導

大樓社區公設比過高備受詬病，不過好的公設可以提升活品質。房市專家何世昌列出3大類、數十項公設，他認為「冷藏及冷凍包裏室」和「垃圾冷藏室」為首推公設，並好奇詢問網友覺得那些設施最有必要。

何世昌認為，首推公設為「冷藏及冷凍包裏室」和「垃圾冷藏室」。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

何世昌在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，將公設分為3大類，運動娛樂類、生活文教類、餐飲類與其他，並列出數十項細項，包括室內溫水或露天游泳池、健身房（含瑜珈室）、球場、高爾夫練習室、兒童遊戲區、KTV、冷藏及冷凍包裏室、垃圾冷藏室、交誼廳（含會客室）、鋼琴房（具隔音功能的音樂教室）、半/全日餐廳、酒吧、外送餐飲專用區等等。

何世昌認為，首推公設為「冷藏及冷凍包裏室」和「垃圾冷藏室」。由於生活型態的轉變，規劃半／全日餐廳的社區越來越多，住戶每月所繳的管理費部分可以轉換為點數，點數能扣除餐飲費用，多數都覺得很實用。

另外，頗受好評的還有「計費式公共充電區」、「公共廚房」與「洗衣房」，尤其公共廚房使用率高得驚人，可能是現代人想烘焙、烹飪時不想弄髒家裡，抑或是家裡廚具受限，未能享受下廚樂趣所致。有些較高級社區的「訪客客房」使用率很高，也是備受青睞的公共設施之一。

何世昌好奇拋問網友「哪一種公共設施可以打動你呢？」對此，大多數網友也認為只需要冷藏及冷凍包裹室、垃圾冷藏室就夠了；其他網友則表示，「我喜歡健身房、兒童遊戲區、溫水游泳池」、「健身房很實用」、「下雨天不知道要帶小孩去哪，如果社區有兒童遊戲區，最好是室內的，這樣就不用煩惱」、「訪客客房，朋友來住不用訂飯店」。

此外，還有在日本居住過塔樓的網友分享，「我只能說最實用就3個，每一層樓都有專屬衛生乾淨的垃圾廚餘集中放置區；大量的宅配箱，人不在家可以放訂購/宅配的包裹，扣感應卡就可以取件；有可以承載大型傢俱的專用貨梯，以上就好，其餘都不實用」。

