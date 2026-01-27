大樓水塔「紅線蟲」入侵！高雄婦飲毒水住加護病房搶命6天 管委會得賠37萬

池婦住宅大樓水塔遭「紅線蟲」入侵，她誤信管委會通知可正常飲水後，發生嚴重感染住進加護病房，所幸撿回一命。示意圖

高雄池姓婦人住家大樓3年前發生嚴重水質汙染事件，她因誤信大樓管委會公告「水塔洗好了可正常使用」而放心飲用自來水，不料卻嚴重上吐下洩，甚至爆發菌血症、急性腎盂腎炎及積膿，一度因昏迷病危住進加護病房，後來才知該大樓水塔遭紅線蟲及細菌污染。死裡逃生的池婦怒告管委會求償，高雄地院審理後判管委會須賠償36萬9277元。

判決指出，這起駭人的飲水驚魂發生在高雄市富家企業廣場社區。2023年11月中旬起，大樓陸續有住戶上吐下瀉，甚至有人在水塔發現紅線蟲，管委會安排水塔清洗後，於同年12月19日由陳姓主委在Line群組公告「水塔洗好了可以正常使用了喔」。

廣告 廣告

池婦提告指出，她見到主委貼文後放心飲用自來水，不料卻在聖誕節前夕爆發嘔吐昏迷，緊急送往高雄市立聯合醫院急救。診斷結果嚇死人，她因細菌感染罹患菌血症、急性腎盂腎炎積膿，還併發糖尿病酮酸中毒，一度命危送進加護病房，搶救6天才撿回一命。

池婦主張，管委會未盡清潔維護義務，害她出院後仍飽受腎、胰、神經損害等後遺症折磨，索賠201萬餘元。管委會則撇清責任，反指池婦是自身糖尿病控制不佳，還酸她沒換濾心、沒煮沸就喝也有過失。

但法官調閱Line對話發現，管委會在公告「洗好了」之後，仍有住戶反應濾水器濾心「黑到發臭」，且後續檢驗才發現大腸桿菌等問題。法官認定，管委會明知有水質污染，卻在完成投藥、檢驗前就發出誤導性公告，害免疫力較弱的糖尿病患者池婦等人感染就醫，確有過失。

法院審酌池婦個人受害情況，判決管委會賠償她已支出的醫療費1萬9277元及精神撫慰金35萬元，合計近37萬元。全案仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

病魔代勞「老天先收」8死囚 盤點近年分屍魔、改運魔成死牢逃兵

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀