大樓還是透天？ 夫妻買房「沒共識」PO網掀論戰

買不買房，成了不少夫妻需要面對的問題。高雄有一名女子在網路發文，透露父親打算留給她3千萬元，她想拿出一部分未來的買房基金，不過夫妻倆卻因為該買透天厝還是住大樓意見不合，PO網詢問網友意見，意外引發討論。

出社會結婚後，不少人都會考慮要不要買房，但房價上漲也讓人望而卻步，高雄一名女子在網路上發文，父親把土地賣掉後，預計要留給他3千萬元，打算拿出一部份作為買房基金，因為現在住在娘家，未來買房可以自己住，因為先生薪水較高，兩人討論後決定，先生出貸款自己出頭期款，但兩人卻為了，要買透天厝還是大樓發生爭執。

女網友表示先生從小住大樓，認為大樓的生活機能方便，價格相較透天厝比較便宜，房貸壓力小，但她認為大樓坪數小，孩子跑跳恐怕會吵到鄰居，只要有一戶施工整棟都會吵到，生活空間與自由度相對透天厝比較小，貼文一出也引發討論，有網友說住大樓，有子母車還有管理室收貨，高樓層可以直接搭電梯cp值高。

但也有人說，南部人就是要享受透天的自由，大樓雖然有管理室、子母車，但進出都好沒隱私，鄰居吵鬧根本是無解的題，俗話說千金買房，萬金買鄰居，該買什麼房也意外引發網友論戰。

