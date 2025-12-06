大樓陽台「掉冰箱」砸中庭 男嗆管理員「小心沒工作」

冰箱墜落在社區中庭，砰一聲巨響嚇壞住戶。（圖／民眾提供）





台中市北區一處新社區大樓，11月初才驚傳冷氣工墜樓死亡意外，現在又爆出冰箱從天而降到中庭，幸好沒砸到人，事情發生在12/5深夜10點多，社區管理員了解狀況時，竟還被掉冰箱的住戶反嗆「小心沒工作」，員警到場後，管理員指出，這是單純的意外事件，是住戶在陽台擺櫥櫃，上面再擺小冰箱，擦拭冰箱時，不小心把冰箱「往外推落」。但現在其他住戶也擔心，是否有蓄意的可能，坦言要是被砸到，恐怕會出人命。

晚間10點半，社區大樓中庭，男子大聲開嗆，聲音吵到其他住戶往下探頭看。

社區管理員：「清冰箱掉了啊。」

男住戶：「你們先兇我們的，我們東西掉下來。」

男住戶說，清冰箱不小心掉下來，管理員來了解，卻被對方反嗆「小心沒工作」。

男住戶：「小心沒工作。」

其他住戶vs.男住戶vs.社區管理員：「（現在幾點啦），你們自己陽台施工不良，連圍牆都沒有，東西掉了在那邊吵。」

這時男住戶的母親也加入紛爭。

男住戶母親：「你安靜，你不要這樣兇我兒子。」

冰箱墜落在社區中庭，砰一聲巨響嚇壞住戶，警方到場時，社區管理員只說純屬意外，究竟是從哪一層樓掉下來的，沒人願意說，宛如被下了封口令，但冰箱從天而降，真的太可怕，砸到人肯定死傷嚴重。

記者vs.社區其他住戶：「會不會覺得很可怕？（這是一定的）。」

據了解，這個男住戶將小冰箱放在陽台，底部還加上櫥櫃墊高，導致冰箱高度超出陽台圍欄，他在擦拭冰箱門板時，不慎將冰箱推落中庭，但是小冰箱至少重20公斤，到底是如何不慎滑落的，而且深間十點多，獨自在陽台清理，也被質疑是否有蓄意的可能性。

其他民眾：「滿危險的，畢竟冰箱搬去陽台洗的話，有個高度在。」

事發地點在台中北區一處新建社區，就在上個月11月，同個社區才發生，冷氣工在18樓安裝冷氣，不慎墜落2樓露臺的死亡意外，結果現在又傳出冰箱墜落中庭，接連的負面消息，讓社區蒙上一層陰影，住戶也不安擔忧。

