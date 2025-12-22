大樹區健跑在舊鐵橋開跑 黃飛鳳感動逾二千人齊聚

市議員黃飛鳳表示，大樹區健跑在舊鐵橋是今年的最後一場大型活動，看見大家願意回到這塊土地，真的很感動。（黃飛鳳提供）

記者吳文欽／高雄報導

大樹區健跑活動廿一日在大樹舊鐵橋濕地公園登場，超過二千人齊聚運動，市議員黃飛鳳表示，大樹區健跑在舊鐵橋是今年的最後一場大型活動，開放報名幾天後就迅速額滿，這已經是第二年在舊鐵橋舉辦，看見大家願意回到這塊土地，真的很感動。

黃飛鳳指出，今年活動結合超可愛的耍廢貓 IP，規劃三公里健走也有五公里路跑，現場還有十項親子運動體驗攤位，孩子玩得開心，大人也一起運動，笑聲、加油聲都很多。

黃飛鳳提到，甚至看到大樹文史采風協會、小坪國小團隊、大樹區公所，一起組隊參加，也謝謝仁武分局到場加強現場治安，未來我們也會規劃有團報的方式，持續吸引更多不同團體參與。

廣告 廣告

她認為，活動要辦在地方、人氣要留在地方、生意也要留在地方。孩子、家長、長輩一起參與，這就是我們心中最理想的大樹。

黃飛鳳強調，她答應過的，就會持續做到，讓大樹舊鐵橋，不只是風景，而是生活的一部分，謝謝每一位來到現場的鄉親，我們下次，再一起動起來。