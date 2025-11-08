大樹區公所寫生 鼓勵學童描繪熟悉的大樹風貌

為推廣地方文化教育，深化民眾對大樹區歷史人文與自然環境的認識，高雄市大樹區公所今(八)日於舊鐵橋濕地教育園區舉辦「愛上大樹舊鐵橋系列活動暨珍惜水資源宣導-寫生活動」，該活動聚焦於在地特色推廣與學童藝術教育的結合，吸引多所幼兒園及國民小學學生熱情參與，現場湧入逾三千人次，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、柯志恩服務團隊、市議員黃飛鳳、邱俊憲、張勝富，江瑞鴻服務團隊、吳利成服務團隊、區長楊明融暨各里里長也親臨現場參與活動，場面熱絡十分熱鬧。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，這次寫生活動以「大樹區之風景」為主軸，鼓勵學童透過觀察與創作，描繪自己所熟悉的大樹風貌；活動地點選在歷史悠久的舊鐵橋濕地教育園區，園區內擁有超過一百公頃濕地資源，融合歷史建築與自然生態，具有高度文化價值，更是活動焦點之一。

活動當天由地方社區及學校團體帶來精彩演出，社區協會亦響應參與，共同展現大樹區的地方活力與文化底蘊；區公所並於會場周邊規劃農特產品展售區、文創市集及DIY工坊等多項體驗活動，提供民眾多元參與機會，兼具教育性與趣味性。

該活動感謝國際獅子會三○○E二區嶸馨、屏東屏鳳獅子會熱情協辦，特別舉辦「白色風車野餐趴」，邀請親子一同在綠意盎然的園區草地上共度美好時光，為活動增添輕鬆愉悅氛圍與更多互動亮點；在寫生與文化體驗之外，大家也能在自然中放鬆心情，享受親子時光，感受大樹的慢活魅力。

區長楊明融表示，大樹擁有豐富的自然景觀與文化資源，不僅有橫跨高屏溪、具百年歷史意義的舊鐵橋，還有佛光山的宗教文化、斜張橋的現代建築美感、義大世界周邊的觀光遊憩設施，以及各具特色的農業觀光果園，讓現場參與民眾除了能欣賞孩子們以畫筆詮釋大樹風光的作品外，亦能親身感受大樹區豐富的自然風貌與人文景觀，體驗在地農產與文創魅力，進一步推動觀光發展，達到教育推廣與地方行銷的多重效益。

該活動順利圓滿，亦感謝各個單位的大力協助與熱情支持，包括該區各里辦公處、該區各國小、高雄市舊鐵橋協會、高雄市大樹文史協會、中華紙漿股份有限公司久堂廠、東照山關帝廟、台灣塑膠工業股份有限公司仁武廠、維聖發企業有限公司等協辦與贊助單位，共同為活動注入豐富資源與在地力量，讓大樹的文化與自然之美被更多人看見與體驗。