大樹區青農莊詠琳夫婦 荔枝樹下成功種植咖啡樹

高雄市大樹區青農莊詠琳與詹嵐媖夫婦，秉持「善待土地、傳承農業」的理念，以草生栽培走出屬於自己的路，在玉荷包荔枝品質打響名號後又在荔枝樹下種植咖啡樹，成立「大樹布蕾克咖啡&荔枝農場」，為大樹農業注入嶄新活力。夫妻倆成功之餘不忘感謝大樹區農會的幫助，因參與許多農業相關課程與田間參訪，能與更多前輩交流，學到寶貴經驗。

莊詠琳與詹嵐媖同為國立屏東科大農園生產系進修部同班同學，兩人皆出身農業背景。莊詠琳家族在大樹世代務農，原以鳳梨等作物為主，至祖父一代才改種玉荷包荔枝。

莊詠琳從小在荔枝園長大，深受祖父影響，因而就讀國立旗山農工農經科，立志投入農業。詹嵐媖則成長於園藝家庭，父親經營園藝相關事業，她就讀國立台中高農園藝科（今興大附農），對作物栽培與管理充滿熱情。

莊詠琳與詹嵐媖交往後得知詹喜歡吃荔枝，心中更篤定要接下祖父的荔枝園，然而初期完全沒有實務經驗，便在祖父退休前，虛心跟隨學習玉荷包栽培技術。

莊詠琳大學畢業後為籌措資金，報考志願役，詹嵐媖則返台中協助父親經營園藝店。兩人民國一百年結婚後，因工作與家庭因素，果園一度疏於管理，導致連續數年收成不佳，這段挫折成為夫妻倆重新審視農業經營的轉捩點，決心全心投入果園管理。

憑藉農業專業背景，夫妻倆深知除草劑對土壤傷害甚鉅，易造成酸化，因而選擇實行草生栽培，並加入大樹區農會的大樹青農聯誼會，透過農會辦理的農業課程與田間參訪，累積許多寶貴經驗。

莊詠琳的果園在八年前產量明顯提升，後續再搭配碎木覆蓋與有機肥施用，果實品質深獲顧客肯定，在穩定玉荷包產量後，夫妻倆因緣際會接觸咖啡，決定在荔枝樹下種植咖啡樹，展開林下經濟新嘗試，並成立「大樹布蕾克咖啡&荔枝農場」粉絲專頁，推廣友善栽培成果。

大樹區農會歐幸娟總幹事表示，農會輔導青農的方式，主要透過技術支援、專業訓練、資源媒合與品牌建立，包括提供服務診斷病蟲害、推動農藥減量、輔導申請產銷履歷、辦理農民學院課程提升技能。莊詠琳與詹嵐媖夫婦成功案例，能在傳統與創新之間，找到另一條屬於青農的新農業道路，可喜可賀。