大樹深夜驚天巨響！保養廠突爆炸陷火海 55歲婦人葬身2樓
高雄市大樹區29日凌晨發生一起猛烈火警，溪埔路上一間汽車保養廠突然傳出爆炸巨響，伴隨火光直竄夜空，濃煙如黑牆般向外翻滾，嚇得附近住戶紛紛驚醒，整座廠房在短時間內被烈焰完全吞噬，現場火勢凶猛，由於廠內大量堆放輪胎及機油，使得火勢迅速擴大，灌救難度大幅提升。
消防局於凌晨2時25分接獲報案後，立即派遣25車、59名警消前往搶救。到場時，火海已全面燃燒，溫度極高，火舌不斷往外竄出。消防隊迅速佈署水線，以高壓水柱從多方向壓制火勢，經過近50分鐘的努力，終於將火勢控制，接著展開殘火處理與入內清查。
然而，消防人員進入2樓時發現1具女性遺體，已明顯死亡經確認，死者為年約55歲的李姓婦人，疑似因逃生不及，最後受困於二樓，被濃煙與高溫奪走生命。稍後，婦人的兒子及兒子的女友趕抵現場，得知死訊後情緒瞬間潰堤，悲痛哭喊，場面哀戚。
附近居民表示，爆炸聲巨大，宛如衝擊波般震動整條街道，讓整個社區從睡夢中驚醒，窗外瞬間被火光照亮，場景猶如電影般驚悚。由於保養廠平時堆放輪胎、機油、潤滑油等易燃物，疑似加速火勢蔓延，讓火場在短時間內全面失控。
目前，火災已由火調科介入勘驗，初步不排除是廠內易燃物引燃並助長火勢，但確切起火原因仍需透過進一步調查才能釐清。相關單位仍在調查燒毀程度、火源位置及是否涉及人為因素，以釐清整起事故的全貌。
