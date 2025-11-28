大樹舊鐵橋價值超過現在呈現的樣貌 黃飛鳳喊話市府「打造國際級生態教育中心」

圖：高雄市總質詢黃飛鳳市議員提出，大樹舊鐵橋的不足並引用其他城市的濕地管理做比較。（記者黃富貴攝）

市議員黃飛鳳二十八日市政總質詢時，關心大樹的發展，點名大樹舊鐵橋溼地教育園區現況不優，濕地治安不佳、車輛無管制、垃圾隨意棄置等，直言「大樹舊鐵橋的價值，遠遠超過現在呈現的樣貌」，呼籲市府重視，並進一步打造成國際級生態教育中心。對此，高雄市長陳其邁回應，會請公園處及水利局盤點，探討投入資源的部分。

黃飛鳳表示，在高雄市觀光局的網站中，介紹「大樹舊鐵橋溼地教育園區」是很棒的景點。事實上，地方的景色並不好、濕地治安不佳、車輛無管制等問題，相當可惜，舊鐵橋是具有國際潛力的地方，包括河川濕地、文化生態，是綜合場域的觀光景點，「舊鐵橋的價值，遠遠超過現在呈現的樣貌」，應將濕地觀光、教育設施、國際形象及生態復育作為核心，進一步打造國際級生態教育中心。

廣告 廣告

黃飛鳳舉例，英國倫敦溼地中心佔地四十公頃，由英國濕地水禽信託基金會管理，將其轉型為具備教育研究、旅遊、生態保育功能的綠色空間，每年吸引旅客近十七萬人；香港濕地公園佔地六十一公頃，由漁農自然護理署與香港旅遊發展局共同營運，為了行銷濕地，政府分為六個組別分工合作，以提供更好的服務給旅客，二O二四年吸引全球一萬五千名國際旅客。

黃飛鳳認為，大樹舊鐵橋溼地那麼大，也是有機會可以發展起來，只要用好，有機會成為高雄下一個亮點，並建議在舊鐵橋周邊設立「國際級生態教育中心」，以單一窗口統一管理場域的營運與發展方向，建物採綠建築工法，整合生態研習教室、辦公室、餐廳與遊旅客服務等功能，使其成為高雄的生態教育與國際體驗基地。

陳其邁答詢，舊鐵橋公園生態非常豐富，目前欠缺系統性的維護，同時也牽涉到基礎設施的建立，會請公園處及水利局盤點，結合民間的組織，探討投入資源的部分，至於巡查，公務部門先加強整個巡查，慢慢的回歸到民間組織為主的維護。

黃飛鳳補充，市府應同步提出「短、中、長期」的完整發展規劃，包含財務評估、營運模式、使用者回流機制，及館舍建置的期程，並在規劃階段納入在地社區、自然團體、教育單位與營造團隊，共同參與前期設計與治理，確保整個園區能兼具在地特色、專業審慎與永續營運的可能性。