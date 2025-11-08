大樹舊鐵橋寫生活動熱鬧登場 親子共賞自然與人文之美
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為推廣地方文化教育，深化民眾對大樹區歷史人文與自然環境的認識，高雄市大樹區公所於11月8日在舊鐵橋濕地教育園區舉辦「愛上大樹舊鐵橋系列活動暨珍惜水資源宣導-寫生活動」。活動以「大樹區之風景」為主軸，鼓勵學童透過觀察與創作，描繪熟悉的大樹風貌。
活動現場吸引多所幼兒園及國小學生熱情參與，湧入逾三千人次。立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、柯志恩服務團隊、市議員黃飛鳳、邱俊憲、張勝富及區長楊明融等均親臨現場，氣氛熱絡。地方社區及學校團體帶來精彩表演，社區協會亦響應參與，展現大樹區豐富的地方活力與文化底蘊。
舊鐵橋濕地教育園區擁有超過100公頃濕地資源，結合歷史建築與自然生態，是本次活動的焦點之一。區公所並在會場周邊設置農特產品展售區、文創市集及DIY工坊，讓民眾在欣賞孩子作品的同時，也能體驗在地農產與文化創意。活動特別感謝國際獅子會300E2區嶸馨及屏東屏鳳獅子會協辦，並舉辦「白色風車野餐趴」，讓親子在綠意草地上共度美好時光，增添互動與趣味。
▲黃飛鳳議員致詞
黃飛鳳議員在致詞中表示，大樹舊鐵橋不僅是區內珍貴的古蹟，也是生態教育的重要基地，未來將規劃更多相關活動，讓民眾親近自然、了解生態。她指出，舊鐵橋與竹樸取水站串連的區域將成為亮眼的觀光景點，待水利局明年完成竹樸取水站的修復與門面整建後，整體規劃將更完善，從曹公圳一路延伸至竹樸取水站，將呈現大樹區獨特的歷史與自然風貌。黃議員強調，這樣兼具文化與生態的資源在全臺灣都是難得一見，大樹區應引以為榮。
▲大樹區區長楊明融 致詞
區長楊明融表示，大樹擁有豐富自然與人文景觀，從百年舊鐵橋到佛光山宗教文化，再到義大世界周邊觀光設施，均展現大樹的多元魅力。此次活動不僅推廣藝術教育，也讓民眾親身感受大樹區的自然風貌與文化特色，促進地方觀光發展。
▲頒發感謝狀
活動圓滿成功，感謝各里辦公處、學校、協會及企業贊助單位大力支持，共同將大樹的文化與自然之美呈現給更多人。（圖╱記者王苡蘋攝）
