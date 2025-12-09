大樹舊鐵橋濕地奪國家永續發展獎 高雄綠色治理再創亮點

高雄大樹舊鐵橋濕地榮獲 114 年度國家永續發展獎政府機關類別首獎，從全國 148 個參選單位中脫穎而出，為市府在環境保護、生態營造與城市永續發展領域再添一筆耀眼成績。

↑圖說：高雄市政府水利局提報大樹舊鐵橋濕地榮獲114年度國家永續發展獎-政府機關類別的殊榮（圖片來源：高雄市水利局提供）

這座濕地的誕生可說是一段「從荒地到永續基地」的感動旅程。最初只是不起眼的荒廢高灘地，全靠地方志工率先整理，再由市府、企業與社團攜手投入；尤其莫拉克風災後，舊鐵橋協會不畏艱困推動重建，在市府資源挹注下於 99 年成功復育生態環境，逐步打造出兼具休閒、觀光與保育價值的綠色空間。

↑圖說：大樹舊鐵橋濕地從最初由地方志工自發整理的荒廢河川高灘地，到經政府與企業協作的重建，再到如今成為生物多樣性復育的重要基地，每一步都展現了公私協力的成功典範。（圖片來源：高雄市水利局提供）

舊鐵橋協會長期擔任營運核心，持續推動環境教育與生態體驗活動；自 111 年起，高雄市野鳥學會加入認養人工濕地，讓濕地生態復甦更見成效。市府也於 114 年與永豐餘集團簽署碳匯調查合作備忘錄，開啟濕地碳匯研究與永續利用的新篇章。

↑圖說：大樹舊鐵橋濕地的成功，實現了環境教育、觀光休閒與生態保護的完美結合。（圖片來源：高雄市水利局提供）

水利局指出，大樹舊鐵橋濕地展現了環境教育、觀光休閒與生態保護三者完美兼容的可能，更帶動地方經濟與社會效益持續成長。此次獲獎，可謂對舊鐵橋協會、野鳥學會、市府及企業團隊多年努力的最高肯定，也宣告這座濕地將成為高雄乃至全台永續發展的重要指標基地。

