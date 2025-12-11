大樹苦瓜節13日登場 白玉苦瓜品質獲肯定、農業與觀光融合再升級

▲大樹區農會於苦瓜節前舉辦白玉苦瓜評鑑活動，農會代表常務監事張清榮（右五）與台塑總經理室駐廠資深經理楊志成（左五）手持優質白玉苦瓜合影，展現大樹農友精湛栽培成果，並為即將登場的苦瓜節揭開序幕。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】迎接一年一度的大樹苦瓜節，大樹區農會於11日率先舉行「大樹優質苦瓜評鑑」，展現在地白玉苦瓜「白皙、清脆、甘甜」的亮眼特色。台塑企業長期贊助評鑑，今年仍持續以實際行動支持地方農業，讓鳳梨、玉荷包荔枝與白玉苦瓜成為享譽全台的「大樹三寶」，比賽獲得前三名分別是︰蔡牛、潘周信、尤俊傑。

台塑總經理室駐廠資深經理楊志成表示，大樹的地質、氣候與農友細緻栽培，是白玉苦瓜品質穩定的關鍵。透過評鑑機制激勵農友精進技術，使大樹白玉苦瓜在市場上建立高度信賴度。他也指出，農業發展離不開水資源管理，今年苦瓜節融入「珍惜水資源」宣導，讓活動更具永續意義。

廣告 廣告

楊志成強調，優異苦瓜的得獎農友將在13日登場的「大樹苦瓜節—苦瓜季暨珍惜水資源宣導活動」中公開表揚。他肯定農會成功串聯農業、觀光與地方文化，尤其新啟用的「鳳荔趣遊館自行車驛站」，讓遊客能以更悠閒的方式認識農村魅力。

為期兩天的苦瓜節於13、14日在姑山倉庫舉行。活動包含苦瓜評鑑頒獎、苦瓜料理示範、親子表演、魔術秀、氣球泡泡秀、競技扯鈴、歌唱演出與農特產展售等，內容豐富多元。現場更推出在地特色美食如田雞意麵，讓遊客在欣賞表演的同時，也能深入體驗大樹農業文化與白玉苦瓜的產地故事。

大樹區農會表示，苦瓜節不僅是展售平台，更是提升產地知名度、促進農業與市場鏈結的重要節慶，期待透過活動讓更多民眾看見大樹農業的實力與魅力。（圖╱記者王苡蘋翻攝）