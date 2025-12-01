大樹藥局攜手不老男神林志穎 用專業守護全家健康

月月抽iPhone 17 Pro與金飾！一站補足健康所需，打造值得信賴的藥局品牌

台灣最大連鎖藥局品牌「大樹藥局」今正式宣布，由影視歌三棲、不老男神林志穎擔任全新品牌代言人，攜手傳遞「值得您信賴的藥局」核心理念。透過代言人形象影片與一系列品牌行銷活動，大樹希望可深化消費者對於專業藥師服務的認知，並藉由林志穎「健康、青春、活力」的個人形象，傳達全方位健康生活的理念。另外，為歡慶代言人正式亮相，大樹藥局同步推出會員專屬【不老男神降臨 月月抽豪禮】活動，月月抽iPhone 17 Pro、純金墜飾、家電等各式大獎。

大樹藥局致力成為「值得您信賴的藥局」

大樹藥局自2002年於桃園成立，至今已拓展至全台超過420家門市，穩居台灣最大的連鎖藥局。秉持「真誠與專業」的態度，不僅擁有全台最多專業藥師，協助顧客用藥諮詢與健康管理，更提供包含處方籤領取、慢性病照護、營養保健、婦嬰用品、醫療器材、醫美護膚等嚴選商品及全方位服務。

此外，大樹亦積極佈局線上通路，包括大樹健康購物網及今年最新推出的大樹藥局APP，實踐「線上線下一站購足」的全通路健康體驗，致力成為每個家庭最值得信賴的健康補給站。

不老男神林志穎：大樹藥局就是我們家的專業健康顧問

身為藝人、賽車手與三個孩子的父親，林志穎在忙碌多重身份中，仍重視自身與家人的健康管理。他認為：「健康活力的關鍵其實很簡單，就是選對健康補給，讓自己隨時保持最佳狀態。」他也分享：「大樹藥局商品齊全、藥師專業，讓他在繁忙生活中也能快速、安心地為自己與家人選擇健康補給品。大樹藥局就像家中專業的健康顧問，從營養保健到嬰幼兒與銀髮照護，一站式提供全家所需的健康選擇，讓他能安心託付。」

不老男神林志穎表示「大樹藥局就是我們家的專業健康顧問」。圖：大樹藥局提供

會員專屬「不老男神降臨」活動 月月抽iPhone 17 Pro

為歡慶代言人正式亮相，大樹藥局同步推出【不老男神降臨 月月抽豪禮】活動。即日起至2026/1/31，凡大樹會員至全台門市、大樹健康購物網、大樹APP或蝦皮官方商城購買可積點商品滿$999，或購買指定品牌奶粉3罐並完成登錄，即可參加抽獎。

活動每月抽出30位得主，最大獎為全新iPhone 17 Pro 宇宙橙 256G，還有價值萬元的999純金墜飾「可愛馬」、3M發熱纖維四季被、BRUNO氣炸鍋、Giaretti萬用鍋等好禮齊發。每月皆可參加，越早登錄，中獎機會越高！

(抽獎活動登錄網址: https://forms.gle/m4MMpXtSsJDsjPnt9 )

