大樹青農陳信宏創熱帶多元果樹園區

大樹青農陳信宏成功種出國內較為罕見的新興熱帶果樹。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

高雄市大樹區以鳳梨、玉荷包荔枝、白玉苦瓜「三寶」聞名，卻有一座默默耕耘、卻充滿驚喜的「無憂源農園」，由青農陳信宏與父親攜手經營，專注投入國內較為罕見的新興熱帶果樹栽植，包括黃金果、牛奶果、紅毛丹、太平洋麵包果、山竹、麻美果，甚至還有榴槤樹，逐步打造出別具特色的多元果樹園區。大樹區農會歐幸娟總幹事表示，陳信宏不畏失敗、勇於嘗試新作物，展現年輕世代農民的創新精神，值得肯定與鼓勵。

陳信宏是返鄉務農的二代農民，家中原本即從事新興果樹苗木、種苗的繁殖與販售。陳信宏的父親因熱愛研究各類熱帶果樹，長年試種並推廣相關品種，進而成立「無憂源農園」。

廣告 廣告

原本在外商農藥公司任職的陳信宏，負責水稻病蟲害防治與技術推廣，累積豐富的田間實務經驗，在與父親長時間交流果樹種植心得後，決定返鄉共同打拚，將所學專業投入家中農園，為傳統苗木事業注入新方向。

「年輕就是本錢！」陳信宏不想墨守成規，他認為僅靠苗木販售難以支撐長遠發展，因此思考轉型，嘗試引進具市場潛力的新興果樹，並進行規模化種植，朝向「鮮果上市販售」的目標邁進。

陳信宏表示，新興果樹的布局需要眼光與耐心，像黃金果、牛奶果、紅毛丹、太平洋麵包果等，在國內仍屬小眾水果，消費者對其食用方式不甚熟悉，必須透過推廣與教育逐步培養市場，但這些果品新鮮感十足，價格也更具彈性，有助於讓消費者接受。

陳信宏坦言，新興果樹多半需五至十年，甚至更長時間才能結果量產，風險性很高，例如園內的山竹樹，長到可觀賞、可期待結果的規模就需約十五年；麻美果則必須在樹上掛果一年才會成熟，果肉細緻香甜、幾乎沒有纖維，可直接用湯匙挖食，風味獨特。這些漫長等待，對多數農民而言是一大考驗，但也正是這份長期投入的挑戰性，讓他樂此不疲。

陳信宏說，返鄉務農經歷天災與病蟲害的考驗，他咬牙撐過低潮，目前黃金果、紅毛丹及新品種波羅蜜已能量產上市，感謝大樹區農會協助共同運銷與品牌推廣，提升宅配自售比例，增加實際收益。

歐幸娟總幹事恭喜陳信宏去年已種出二十多顆榴槤果，陳信宏以實際行動證明新農業不只是跟風，而是耐心、專業與創新的累積，相信在時間與土地的淬鍊下，陳信宏能走出不一樣的成功之路。