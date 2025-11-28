大樹鳳荔趣遊館啟用 農業 x 觀光一次玩透超新景點亮相

▲大樹農業翻轉成功！重新啟動儀式，全新「鳳荔趣遊館」打造最潮農村體驗。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市大樹區農會於28日舉辦「114年高雄市大樹區農會鳳荔趣遊館自行車驛站」落成啟用典禮，象徵地方農業轉型與休閒觀光推動再跨重要一步。總幹事歐幸娟表示，鳳荔趣遊館由中央、地方與農會共同投入心力，是大樹農業再生與觀光能量整合的最新成果。

啟用典禮在姑山倉庫產業文化休閒園區以「好運騎發」主題揭幕，大樹區農會理監事、各農會代表及高市農業局動保處長葉坤松等共同出席。現場安排小提琴演奏，以柔和樂聲象徵大樹農村走向文化與休閒的嶄新篇章。

大樹區農會自2001年起配合政府「一鄉鎮一休閒」政策，啟動姑山倉庫活化計畫，將閒置多年、原為農產品儲運的設施，轉型為兼具文化展示、食農教育與休閒旅遊功能的產業休閒農區。今年園區再添新亮點「鳳荔趣遊館自行車驛站」，結合大樹代表性農特產鳳梨與玉荷包荔枝，展現農業文化與觀光服務融合的全新風貌。

常務監事張清榮指出，大樹區坐擁豐沛農產資源，鳳梨、玉荷包荔枝及白玉苦瓜年產值突破十億元，良好環境孕育出優質農產品。姑山倉庫的再生不僅保存了農村記憶，更以創新方式導入觀光元素，成為高雄農村再生與地方創生的重要典範。

他也表示，經過30年投入與改造，如今轉型的鳳荔趣遊館已成為連結農民與遊客的新平台，未來將持續規劃農業體驗、果物展售及導覽活動，呈現大樹農業多元風貌。

姑山倉庫的活化象徵大樹農業從傳統走向創新，鳳荔趣遊館的啟用也展現地方政府與農會攜手推動產業轉型的決心。大樹區正以全新姿態邁向農業文化與觀光經濟共榮的新篇章。（圖／記者王苡蘋翻攝）