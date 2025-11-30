大樹鳳荔趣遊館自行車驛站 啟用

大樹區農會近日在姑山倉庫產業文化休閒園區舉辦「一一四年高雄市大樹區農會鳳荔趣遊館自行車驛站行銷記者會」，大樹區農會理事長黃慶順、常務監事張清榮、總幹事歐幸娟、邱議瑩服務團隊、高雄市農會楊東杰總幹事、大樹區區長楊明融以及各農會代表、里長等貴賓均到場祝賀，共同為鳳荔趣遊館自行車驛站啟用揭開序幕，見證大樹區農會推動農業轉型與休閒觀光的豐碩成果，現場氣氛熱鬧溫馨。（見圖）

在政府「一鄉鎮一休閒」政策的推動下，大樹區農會自二○○一年起積極推動姑山倉庫活化再利用，將原本閒置的農業儲運設施轉型為兼具產業文化、教育推廣與觀光體驗的「產業休閒園區」；歷經多年規劃與整建，園區於今年新增「鳳荔趣遊館自行車驛站」，並結合大樹地區兩大農特產-鳳梨與玉荷包荔枝，展現農業文化與休閒觀光融合的新風貌。啟用典禮以「好運騎發」主題儀式揭幕，象徵鳳荔趣遊館自行車驛站正式啟動，串聯大樹區農業，帶動地方農業旅遊的新動能。現場特別安排小提琴演奏，以優雅樂聲襯托活動氣氛，展現大樹農村的溫暖與魅力。

大樹區農會常務監事張清榮表示，大樹區擁有豐富農產資源與深厚文化底蘊，姑山倉庫的再生不僅保存了農業記憶，更以創新思維導入休閒觀光功能，為高雄農村再生與地方創生樹立典範；如今轉型為「鳳荔趣遊館」，串聯農業與觀光，成為農民與遊客互動的新平台，並將持續推動農業體驗、果物展售及導覽活動，展現大樹農業的多元魅力。

總幹事歐幸娟指出，姑山倉庫鳳荔趣遊館及自行車驛站落成，共同見證地方產業與觀光自行車旅遊的新亮點，正式啟動；姑山倉庫承載產業記憶與地方故事，透過活化再利用，打造鳳荔趣遊館，結合玉荷包荔枝及鳳梨，讓親子旅遊體驗相互結合。趣遊館是在地創生的示範點，讓遊客走進館內，就可以看見地方特色，品嘗地方料理，看的到鳳梨與玉荷包的故事；自行車驛站提供旅人、運動愛好者一個休憩景點，有補水補胎壓休憩的地方，更有特色伴手禮，也有很多打卡的景點，我們希望更多自行車愛好者，細細感受大樹的農村山水風光，也將趣遊館自行車驛站打造成一個時尚的休憩點，讓產業也可以時髦亮麗。

姑山倉庫的活化再生象徵大樹農業由傳統邁向創新，也展現地方政府與農會攜手推動產業轉型的決心；透過鳳荔趣遊館的成立，大樹區正以嶄新姿態迎向農業文化與觀光經濟共榮發展的新篇章。