大橋國中周邊人行步道建設牛步，市府漠視行人、身障者用路安全

記者游宜橙/台南報導

大橋國中周邊人行步道建設牛步，洗刷行人地獄惡名淪為空談!永康區大橋國中位處大橋重劃區，鄰近醫學中心奇美醫院，隨著臺南市總圖的落成，人口增長快速，隨之而生的行人通行需求，更顯迫在眉睫，無論是社區民眾、大橋國中學童、外地遊客、身障朋友等，而在少子化日趨嚴重的臺灣社會，即意味著高齡社會的到來，行動不便、輪椅族等，更是苦於沒有一條能夠安心通行的人行道!

其中大橋國中校園周邊，大橋三街打通連接東橋一路轉彎北邊東橋ㄧ路，再右轉東邊東橋三路這2個轉彎車道不够寛又沒有設置人行道（通學步道）行人必須走馬路人車爭道非常危險易發生意外，東北邊正南三路已打通接康橋大道人車流量愈來愈多，個人在身權會曾提案請設置人行道，並曾在2023年8月22日向市長報告。雖市長有交待工務局、交通局、教育局要想辦法處理，並辦理了兩次會勘，但學校、周邊居民並未有共識，建設停擺。考量永康的發展、人口聚集熱絡，非僅狹隘的認定學校學童沒有需要可以塘塞，現在的社會本就應以人為本、通用設計才是先進文明城市底蘊。

今日(115年2月5日)個人藉由工務局再次邀集學校、里長、相關局處、在地議員再次辦理會勘的機會，也敬邀媒體朋友參加，希望藉由傳播媒體的推播，讓廣大的行人朋友心聲能夠受到重視與關注!並希冀由公民覺醒的民意疾呼，代表對先進城市、文明臺南的期待，希望市政府能夠落實通用設計，「以人為本」不是口號，「高齡友善」不要只見於報章宣傳，現實卻是寸步難行!也希望學校、在地居民能夠體諒大家實際走的需求，共同敦促市政府，不要手持行政權力，卻長期漠視馬路上最弱勢的行人需求，等了三年又三年，建設牛步，讓臺南空有六都直轄市之名，市民行走權益卻如同二等公民!

以人為本，行人優先，讓市民免於對過馬路受迫於內輪差之驚恐，讓學童免於馬路如虎口的害怕，讓家長能放心小朋友自己回家，讓高齡長者、身心障礙朋友能夠自在、安心的行走，這需要大家的關注與支持，期待這次工務局邀集的會勘是最後一次的會勘，市政府應拿出魄力與決心，儘速提出一個雙贏的辦法，不要再讓我們等三年，人行安全並沒有溝通的空間，人行安全沒有等待的時間，莫待悲劇發生再來後悔已太遲矣!有為、進步的市政團隊，請即刻呼應我們的需求。