大橋施工沒封好！廣州一家5口開車不慎進入 當場墜江全罹難

大陸廣東省江門市傳出一起重大交通安全事故，一輛載有一家5口的小轎車，行駛途中不慎誤入一座大橋的施工便道，當場墜江，車內5人全部罹難。

《羊城晚報》報導，這起事件發生於13日下午約1時，知情人士透露，罹難的一家5口當天開車出遊，傍晚駕車途經該施工處時，因施工通道入口缺乏明顯安全圍欄及阻攔設施，導致車輛不慎誤入施工便道，當場墜江。

一名附近居民透露，該橋梁施工大半年，平日施工車輛頻繁進出該通道，安全管理很鬆散，「之前就有人擔心會出事，沒想到真的發生如此慘痛的悲劇。」而在事故發生後，相關部門立即展開搜救，隔天打撈出墜江車輛，經確認，車內4名成年人及1名兒童，均全部罹難。目前，事發施工地點已全面停工，施工通道入口用塑膠路障實施雙重封閉，並設置明顯警示，禁止任何車輛進入。

事發的西江特大橋橫跨西江幹流，全線依雙向六車道標準建設，設計時速120公里。項目全長約50公里，於2024年底開工，預計工期42個月。2025年4月起，江門岸施工棧橋及相關配套設施進入密集施工階段，而這次發生事故的路段，為銜接主橋施工的臨時通行便道。

