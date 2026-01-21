大權獨攬不擔責 藐視人民頭家
立法院21、22日舉行彈劾案全院委員會，依法邀請賴清德總統列席說明。總統府以一句「立法院無直接向總統問責之權」回函拒絕，宣示不會出席審查會。這不僅是對國會的藐視，更是史無前例的憲政悖離。大權在握，卻逃避政治責任，賴清德到底算什麼總統？
逃避國會，就是藐視人民頭家的惡僕。彈劾是憲法賦予國會監督總統的最嚴肅權力。身為被彈劾人，本應列席說明，讓人民檢驗施政責任，賴清德卻選擇缺席，成為第一位在彈劾審查會上「空椅子」的總統。
總統府宣稱憲法法庭判決使立法院無權向總統問責，彷彿總統凌駕於民主責任之上。然而憲法增修條文早已使行政院長淪為「憲政稻草人」，行政權已實質集中於總統。既然總統實際指揮行政，為何面對彈劾、面對重大違法失職指控時，卻又假裝只是「憲政架構外」的旁觀者？
賴清德上任以來，大事小事皆「總統親自召開決策會議」。最新例證便是台美關稅協議，談判從企畫案到逐項盤點，通通由賴總統主持。既然內容是總統主導，依《條約締結法》第6條，自應向立法院報告並受監督，怎會變成行政院或部會的責任？
又當涉及千億國防特別預算、軍購資訊黑箱，或軍工弊案頻傳時，賴總統卻只會講「韌性」，卻不願面對軍購是否專業、採購是否涉及弊端、指揮系統是否穩健負責說明。如此責任全部往下丟，權力卻緊緊攬在身，這種總統，如何令人信服？
當軍購失序、制度潰敗，總統卻只會要求國會盡快通過預算，卻不願說明採購透明度、專業性與責任歸屬，那才是真正危險的國安漏洞。尤其，台美關稅協議在賴總統主導下，承諾5000億美元投資美國，其中2500億美元為台灣政府提供的信用保證，此金額達台灣中央政府總預算的數倍，但承擔風險的是誰？不是賴總統，也不是美國，而是台灣的公股銀行與全民財政。
國內銀行目前對美放款約250億美元，此計畫將迫使銀行在短時間內增加10倍放款。匯率風險、產業過度集中風險、壞帳風險，全急遽升高。以平均2％壞帳率估算，政府未來代位清償金額恐高達1600億元。若美國經濟下滑，風險將全面由台灣納稅人承擔。
身為行政權實際最高掌權者，卻把制衡力量視為敵人，逃避彈劾責問，就是向人民宣告：「我是不負責的總統」。
憲政不是靠話術維持，責任政治更不能靠缺席完成。賴清德若自認有理，就應站到國會殿堂，接受民意檢驗。若不列席彈劾案說明，那麼人民看到的，就是一位只享權力、不敢負責、藐視人民頭家的憲政責任逃避者！（作者為東海大學法律系退休教授）
