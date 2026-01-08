「大正百保能」出現仿冒版！官方證實 親授4招辨別真假

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近期日本感冒藥「大正百保能」傳出有假貨，旅遊達人林氏璧就透露，收到讀者私訊，指出疑似買到假藥，發現包裝、藥粉和味道明顯不同於正版。對此，官方證實台灣海關攔截過仿冒藥，並教學了辨別真假的方式，提醒大家多注意。

林氏璧發文表示，前幾天有位讀者傳訊給他，說上個月在蝦皮代購買了大正百保能藥粉，但發現包裝與前次包裝有差，包含藥粉包裝明顯較厚、顏色較金；藥粉呈現棕黃色，不像之前爲較淺黃色；吃起來有點中藥味，不像之前吃過的味道。

林氏璧聽聞後，上網查發現日本大正製藥官方在去(2025)年9月18日就發聲明，台灣大正製藥也有轉發，證實台灣海關攔截到仿冒的「大正百保能金裝A」(Pabron Gold A)，官方甚至詳列出辨識方法，而經比對，這名讀者確實買到了仿冒藥。

辨別真假方式

1.外盒底部：仿冒品字體不同，右方添加物的換行位置與正品不符。

2.外盒側面：條碼數字的排版與正品明顯不同。

3.內附說明書：仿冒品沒有印版本編號。

4.內袋：正品製造編號與保存期限是鋼印方式，摸起來有凹凸感；仿冒品則是印刷上去的。

林氏璧也提醒，藥品非一般商品，建議不要網購來路不明的藥品，如有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品，也切勿將個人自用藥品於網路販售，以免違反藥事法。在台灣網購這款感冒藥，除了可能買到「成分不明」的假藥，面臨健康風險外，還會有法律風險，因為台灣、日本的大正百保能成分不同，日版含有在台屬於管制藥品成分(鴉片類)的二氫可待因。

林氏璧指出，依據藥事法規定，未經核准擅自輸入藥品屬禁藥，輸入者涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。

林氏璧建議，民眾可至台灣合法藥局購買台灣官方授權引進的「大正百保能」，雖然成分與日本版略有調整，但安全性有保障。如果一定要日本版，建議趁旅遊時在藥妝店購買，並遵守海關規定的自用藥品限量，非處方藥每種最多12瓶/盒，合計不超過36瓶/盒。不過，大正百保能這類藥物近年在日本因為可能導致藥物濫用之故，許多藥妝店會規定一人僅能購入一盒。

原始連結







