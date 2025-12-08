大武之心「南迴驛」營運狀況引議員關切，縣府澄清經費透明、服務持續升級。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

針對近日台東縣議會審查縣府一一五年度總預算時，多位議員關心大武之心「南迴驛」營運情形及相關預算編列，外界指「縣府每年倒貼二五０萬元維護費」及「業者營運每況愈下」。縣府農業處八日澄清，南迴驛的經費運用透明、服務也會持續升級，外說法與事實不符。

縣府指出，南迴驛由建物、停車場及公共設施等多個場域所組成，各個區域的營運權責依契約，由縣府與委外業者區分負擔；其中，委外廠商負責商業營運區域及廁所的環境清潔管理；戶外走道穿堂、行政空間、停車場（含植栽）及其他與漁港鄰接的公共設施，則由縣府負責管理維護。

縣府每年編列的二五０萬元管理維護作業預算，支用在包含公共設施、及周邊環境清潔的人力費用、公共區域水電費、房屋稅等必要支出，均屬維持場域正常運作不可或缺的經費。

此外，預算經費來源全數由南迴驛委外廠商所繳納租金、及權利金收入提撥，並非如外界所稱「縣府倒貼養護」，此一說法與事實不符，易造成大眾誤解。

縣府也強調，目前委外業者仍持續經營，並依縣府建議調整營運策略，現已有多家來自全台各地的知名伴手禮品牌進駐展售，預期將提升吸引力；同時啟動周邊交通動線與地標指引改善作業，預計明年初陸續啟動。