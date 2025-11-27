大武山山林教育中心防災體驗營 培養山野技能

舊泰武國小空間活化再利用，轉型成為大武山山林教育服務中心，屏東縣政府舉辦八梯次防災體驗營，結合防災教育與戶外探索，共有十五校參與，學習自救與互助的能力。

大武山山林教育服務中心鄰近北大武登山口，因地利之便，結合登山訓練、山域安全教育與原住民族文化傳承，成為推動親近山林、無痕山林政策的核心基地。

縣府教育處向教育部申請「山野奇兵─防災小尖兵體驗營」計畫，補助十五所所國中小學童至該中心體驗多元豐富的防災課程活動，如基本CPR、AED操作、止血與包紮等自救與救人技術、野外生火、樹攀、高空滑降體驗、辨識有毒植物、原住民族傳統知識等，每場人次約達一百人。

在專業教練指導下，學生挑戰高空滑降、攀上二至三層樓高的樹冠，從害怕到想再體驗，直呼「刺激、好玩！」除有突破心理障礙的課程外，學員也學習搭設天幕等野外緊急避難的技巧，提升自救能力。

縣府原住民處說，大武山山林教育服務中心自二月啟用後，活動計五十七場次，總入園體驗人數近二千人，該場域也可作為屏東縣警消、義消的訓練場地。