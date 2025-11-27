大武山山林教育服務中心防災體驗營 屏東十五校培養山野技能

屏縣舊泰武國小轉型成為大武山山林教育服務中心，該中心防災體驗營培養學童山野技能如何搭設天幕，學習戶外緊急避難技巧。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣舊泰武國小空間活化再利用，轉型成為大武山山林教育服務中心，鄰近北大武登山口，因地利之便結合登山訓練、山域安全教育與原住民族文化傳承，成為推動親近山林、無痕山林政策的核心基地。屏東縣政府舉辦八梯次防災體驗營，結合防災教育與戶外探索，共十五所學校參與，學習自救與互助的能力。

縣府教育處向教育部申請「山野奇兵-防災小尖兵體驗營」計畫，補助十五所橫跨國中及國小的學童至大武山山林教育服務中心體驗多元豐富的防災課程，如基本ＣＰＲ、ＡＥＤ操作、止血與包紮等自救與救人技術、野外生火、樹攀、高空滑降體驗、辨識有毒植物、原住民族傳統知識等，每場人次約達一百人。

在專業教練指導下，學生挑戰高空滑降、攀上二、三層樓高的樹冠，從一開始的害怕到想再體驗一次，直呼「刺激、好玩！」除有突破心理障礙的課程外，學員也學習搭設天幕等野外緊急避難的技巧，提升自救能力，希望山林教育從小扎根，減少事故發生。

縣府原住民處表示，大武山山林教育服務中心自今年二月啟用後，辦理戶外教育課程、登山安全訓練課程、丙級樹攀教練證照班及提供多元化的山林教育活動計五十七場次，總入園體驗人數近二千人，該場域也可作為屏東縣警消、義消的訓練場地。

原住民處指出，營運團隊結合部落人力提供原民餐、接駁服務等，在人才培育方面，已有三十八位原民身分的學員取得基本救命術ＢＬＳ、丙級攀樹教練、丙級溯溪教練等專業證照，縣府也將加強改善山林教育中心設施及環境，提供更安全的服務，期盼串連山林教育及在地產業，打造進入北大武山重要的山林生態文化基地。