大武崙槍擊命案！疑金錢糾紛惹殺機 嫌犯擊斃好友遭羈押

一起震驚基隆的槍擊命案近日引發社會關注，33歲盧姓男子因與死者存在糾紛，在基隆大武崙地區開槍射殺對方。事發前，雙方關係已惡化，死者一方曾三度到盧家敲門騷擾，甚至嚇得盧母不敢回家。案發後，盧姓嫌犯坦承犯案，表示與死者有金錢糾紛並曾起口角，目前已被法院裁定羈押禁見。此案揭露了私人恩怨如何演變成暴力悲劇的過程，也引發社會對暴力事件的關注。

33歲盧姓男子因為槍殺好友遭法院裁定羈押禁見。（圖／TVBS）

救護人員抵達基隆大武崙槍擊現場時，發現死者人車已被丟棄，而且明顯已死亡多時。警方迅速逮捕了犯案的盧姓嫌犯，並查扣了作案槍枝。經過偵訊，33歲的盧姓男子承認因與死者有金錢糾紛且近期起口角，才會開槍殺人，目前已被法院裁定羈押禁見。

命案現場救援畫面曝光，警消到場時被害人已明顯死亡。（圖／TVBS）

嫌犯父親首度出面說明事件經過，表示兒子和死者原本是認識的朋友，可能是因為他人的挑撥才導致雙方衝突升級。他提到雙方曾試圖和解，但對方卻威脅他兒子說：「如果要出來，路上走路要小心，你都不要出門。」

兇手父親出面說，另一方三度上門搗亂，嚇得妻子不敢回家。（圖／TVBS）

根據嫌犯父親的說法，事件發生前一個多星期，他兒子曾持刀去找對方理論，結果被民眾報案。當時警方到場時，嫌犯才在子彈上膛的情況下放下武器。雙方雖然透過第三人嘗試和解，但情況卻未見好轉。

嫌犯父親特別強調，對方一週內曾三次到他們家中敲門騷擾，甚至敲壞住家大門，嚇得嫌犯母親不敢回家居住。他表示：「敲打我家，已經無法和解，又透過別人說你不要再來敲人家的家。」

最終，雙方的最後一次碰面導致悲劇發生，盧姓嫌犯連開兩槍，造成對方當場死亡。這起事件不僅讓死者失去生命，也讓嫌犯家庭陷入更大的不安與動盪之中，成為暴力衝突升級的慘痛教訓。

