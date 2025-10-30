大武崙沙灘等3處 明起冬季休養期

基隆市政府產業發展處宣布十一月一日起，包括大武崙沙灘、基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期。（產業發展處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

隨著秋冬季節來臨，為讓珍貴的海洋資源獲得喘息與修復，基隆市政府產業發展處宣布十一月一日起，大武崙沙灘、基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期，市府將透過分階段管理與環境整備，讓自然生態充分休養，並維護設施提供遊客更安全的環境。

產業發展處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘屬於開放型海域，市府在水域遊憩旺季期間特別派駐專業救生員維護安全，今年自五月十五日起至十月三十一日止，已連續兩年達成「水域零事故」的目標，展現推動水域安全的執行成效；隨著夏季結束，沙灘將於十一月一日起轉為無人看管開放區，提醒民眾戲水時務必注意海象變化，遵守現場安全告示，避免從事高風險活動，並嚴禁兒童單獨下水。若發生危險情況，應立即呼救並撥打一一九或一一八求助。

廣告 廣告

蔡馥嚀說，若民眾未遵守安全規範或於公告禁止區域從事水域活動，依「發展觀光條例」規定處一萬元以上、五萬元以下罰鍰，並禁止相關活動，以確保公共安全；此外，基隆嶼與潮境保育區十一月一日起亦將進入休養期，預計明年四月一日重新開放，基隆嶼休養期間，除進行步道與設施整修，也讓島上生態得以自然復育。

潮境保育區休養期間僅開放持有海菜採集證的民眾及經核准研究人員進入，一般民眾暫停申請入區。潮境保育區自一一三年四月實施「潮境二點０」管理制度，引入分級保育理念，區分為核心區與永續利用區，核心區全面禁止採捕水產動植物，並定期實施休養期；永續利用區則允許經核可的永續漁業活動，同時嚴禁破壞棲地行為，透過科學監測與分區管理，希望降低人為干擾，促進海洋生態多樣性持續豐富。