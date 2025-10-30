大武崙沙灘等3處 明起冬季休養

基隆市政府產業發展處昨日宣布，自114年11月1日起，大武崙沙灘、基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期。市府將透過分階段管理與環境整備，讓自然生態充分休養，並維護設施提供遊客更安全的環境。

隨著秋冬季節來臨，為讓珍貴的海洋資源獲得喘息與修復，市府產發處處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘屬於開放型海域，市府在水域遊憩旺季期間特別派駐專業救生員維護安全。今年自5月15日起至10月31日止，已連續兩年達成「水域零事故」的目標，展現推動水域安全的執行成效。隨著夏季結束，沙灘將於11月1日起轉為無人看管開放區，蔡處長提醒民眾戲水時務必注意海象變化，遵守現場安全告示，避免從事高風險活動，並嚴禁兒童單獨下水。若發生危險情況，應立即呼救並撥打119或118求助。

蔡馥嚀進一步指出，若民眾未遵守安全規範或於公告禁止區域從事水域活動，依《發展觀光條例》第60條規定，主管機關可處新臺幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止相關活動，以確保公共安全。

產發處說，同樣自11月1日起，基隆嶼與潮境保育區亦將進入休養期，預計115年4月1日重新開放。此外，潮境保育區修養期間僅開放持有海菜採集證的民眾及經核准之研究人員進入，一般民眾暫停申請入區。