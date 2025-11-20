大武艦標配潛水鐘及減壓艙 最大可拖帶10萬噸船艦

（中央社記者游凱翔高雄20日電）海軍新型救難艦「大武軍艦」22日將在營區首度與民眾見面，相較過往大字號，大武「標配」潛水鐘及減壓艙，駕駛台更採360度環艙設計，有利於迅速掌握作業區及周邊海域動態，同時配備100噸拉力主拖纜機，最大可拖帶10萬噸船艦。

國軍過去每年均有3場營區開放活動，因敵情威脅調整為1年1場，並由陸海空軍輪流舉辦，今年海軍主辦，22日於高雄鼓山的新濱營區舉行，並在今天上午全兵力預演，由海軍副司令敖以智中將主持。

近年台灣持續強化武器及儎台國造政策，此次營區開放亮點為開放民眾登艦國造新型救難艦「大武軍艦」、兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」，其中大武艦於民國110年在台船廠區開工、113年10月交船、上月成軍，因此為首度在民眾面前亮相，將可近距離參觀主拖纜機、潛水鐘、減壓艙及駕駛台。

海軍邀請媒體下午登艦採訪，值得注意的是，相較過往的「大字號」大湖級救難艦，大武艦為全新世代救難艦，更配備多項新世代救援硬體，在執勤效率、救援速度上均有極大幅度提升，主要重點為標配潛水鐘、減壓艙、主拖纜機、吊桿機、駕駛台，以及可在水深500公尺作業的水下遙控載具系統（ROV）。

現場官兵說明，潛水鐘為救難艦的標配，過去大字號若要配賦潛水鐘，須經吊掛、焊接至船上後才能作業，須耗時48小時才能出勤，但現今只要與水下作業大隊協調兵力後就能立刻作業，大幅減少作業時間、提高成效。

官兵指出，潛水鐘最大作業水深100公尺（人員），主臍管可輸送氣源、電腦測深、通訊系統連接及攝像等功能，潛水鐘最大可容納3人，另配置一組可顯示深度的深度儀表，配合控制站、收放系統、熱水系統及減壓艙，可安全達成任務。

駕駛台部分，相較過往大字號為單面駕駛台，大武艦駕駛台為360度環艙設計，並配置IBS整合式艦橋系統，提供船位資訊、導航及戰術等功能。現場官兵說明，360度設計有利於迅速掌握作業區及周邊海域狀態，且僅需要8人（不含艦長）便能操作駕駛台。

減壓艙部分，現場官兵說明，用於潛水員水面減壓及治療空氣栓塞，區分內艙、外艙，均可獨立加壓（10Bar），內艙可容納4人，且配置氧氣呼吸面罩；外艙容納2人，可作為轉移艙使用。官兵也提到，大武號為本身「標配」減壓艙，若是大字號，必須由水下作業大隊將減壓設備搬移船上，效率不佳。

主拖纜機部分，官兵解釋，大武艦配備100噸拉力主拖纜機，最大可拖帶10萬噸船艦；吊桿機臂長3公尺至12公尺，負重3至7噸，用於貨物吊卸、氣瓶吊掛。（編輯：林興盟）1141120