大武軍艦首度開放登艦！駕駛台、防空飛彈一次看 海軍：國防是全民共同責任

海軍營區開放活動將在22日登場，去年10月交艦演訓的「大武軍艦」也將首次開放民眾參訪，海軍司令部強調，透過知性之旅讓社會大眾瞭解「國防」不僅是軍人的使命，更是全民共同的責任。

近年台灣持續強化武器及儎台國造政策，此次營區開放的亮點主要為國造新型救難艦「大武軍艦」、兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」，並開放民眾登艦，參觀大武軍艦主托纜機、潛水鐘、減壓艙、駕駛台，以及玉山軍艦塢槽、醫務所、飛行甲板、海劍二防空飛彈系統、駕駛台。

玉山艦中校副艦長曾泓策說，這是該艦自民國112年成軍以來，第二次向國人開放參觀，玉山艦是我國新一代兩棲船塢運輸艦，具備高機動、遠航程及酬載運量大等特性，能執行外（離）島運補、人道救援、災害防救及兩棲作戰等多元任務，象徵海軍兼顧和平與戰備的堅定力量 。全艦官兵秉持「平時守護海疆、戰時保衛國家」的信念，不斷精進專業、強化團隊默契，展現海軍的專業精神。

玉山軍艦裝載的海劍二型防空飛彈系統。（柯承惠攝）

大武軍艦中校艦長陳建宏受訪表示，大武軍艦是我國首艘國造新型救難艦，具備優異的艦船操縱與拖帶能力，並配備水下無人載具、潛水鐘及減壓艙等先進設備，可有效執行搜救與支援任務 。全艦官兵秉持「守護生命、堅守使命」的精神，平日透過不斷訓練與實兵演練，熟練掌握各項裝備操作，確保在第一時間投入救援，守護國人生命安全，成為國人最堅實的海上後盾。

大武軍艦艦長87公尺、艦寬15.5公尺、滿載排水量約3250噸，最大速率約18節，該艦上的消防水砲射程達120公尺，比多數救難艦40公尺還遠，最大可拖動10萬噸的船艦，相較「大字號」救難艦無法執行萬噸級船舶拖帶任務，大武軍艦性能優異許多。

海軍司令部表示，透過舉辦國防知性之旅活動，增進國人對國防事務與海軍任務的認識，並強化軍民交流，讓社會大眾瞭解「國防」不僅是軍人的使命，更是全民共同的責任。

