大武鄉第2538號保安林命名初步結果出爐 將進行票選

為深化保安林與在地居民的情感連結，林業保育署臺東分署在大武鄉尚武村辦理第2538號保安林命名活動。

現場票選結果顯示，前三高票名稱依序為「百五米」、「港邊」、「瀧尾」。

保安林命名活動中，並同步推動「海灘守綠・行動2538」淨灘活動。

為深化保安林與在地居民的情感連結，林業保育署臺東分署在大武鄉尚武村辦理第2538號保安林命名活動，並同步推動「海灘守綠・行動2538」淨灘活動，邀請社區、學校及地方團體共同參與，經票選提出「百五米」、「港邊」、「瀧尾」等具地方意涵的候選名稱，後續將由臺東分署透過網路票選最終定名，期盼喚起大眾對保安林守護工作的關注。

臺東分署表示，保安林肩負守護國土與維護民眾生活安全的重要功能，分布在山區、水庫集水區、聚落周邊及沿海地帶，透過涵養水源、減緩風沙、穩定坡地與降低天然災害風險，長期支撐社會與生態環境的穩定。臺灣保安林制度自日治時期沿用至今，以四碼阿拉伯數字作為代號，前兩碼代表縣市，後兩碼為編入順序，但一般民眾較難從數字辨識保安林的位置與功能，也不易建立認同與連結。

為提升保安林的辨識度與在地性，臺東分署近年推動以地方地名、歷史脈絡或慣用稱呼作為正式名稱，使保安林的功能更易理解，也更貼近居民生活。臺東分署說明，第2538號防風保安林編定於民國74年，位於朝庸溪出海口兩側，綿延約0.6公里，主要任務為減緩風沙、保護沿海聚落。這次現場票選結果顯示，前三高票名稱依序為「百五米」、「港邊」、「瀧尾」，後續將啟動網路票選，加權納入現場在地居民的票選結果，選出最終名稱。

活動中也號召近80名在地夥伴轉往大武漁港周邊投入「海灘守綠・行動2538」淨灘，展現公私協力的行動力，參與單位包含大武鄉公所清潔隊、尚武國小師生、尚武社區巡守隊、大武美學山林巡守隊等，共同清除海岸廢棄物392公斤。

臺東分署強調，這次命名與淨灘並行的活動規劃，不僅延伸保安林在地化的推動成果，也呼應農業部林業及自然保育署「自然守護行動：與保安林攜手走向永續」的核心精神，透過社區參與命名、共同維護海岸環境，讓保安林從「守護陸地」拓展至「守護海洋」的整體理念，使環境教育在地方深耕落實，希望持續凝聚在地力量，一同為下一代打造更潔淨、更永續的東部海岸線。